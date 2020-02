La risposta è nelle stelle: la storia d'amore raccontata dai protagonisti Scott Eastwood e Britt Robertson

News Cinema

Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, La risposta è nelle stelle racconta di una tormentata storia d'amore che i protagonisti Scott Eastwood e Britt Robertson spiegano come hanno vissuto.

Uscito nel 2015, La risposta è nelle stelle è il decimo adattamento cinematografico tratto dai romanzi dello scrittore Nicholas Sparks.

Intitolata nella sua versione originale The Longest Ride, questa storia è il diciassettesimo libro dell'autore che per scriverla si è lasciato ispirare dal Black Mountain College, un innovativo college degli Stati Uniti che l'espressione dell'arte nelle sue varie forme. Per la sua natura sperimentale e un approccio didattico interdisciplinare, intellettuali e artisti perseguitati in Europa, trovarono una seconda vita al Black Mountain College come insegnanti o studenti, mentre oltreoceano proseguiva la sua ascesa al potere di Adolf Hitler. Fondato nel 1933, il college chiuse i battenti nel 1957.

Questo luogo è il luogo dove i due personaggi del storia Ira e Ruth trascorrono la loro luna di miele, nei suggestivi racconti che la donna fa Sophia e che nel film vediamo in flashback. Ma i veri protagonisti della tormentata storia d'amore sono Sophia e Luke, con i loro ideali e progetti di vita diversi.

A raccontare come hanno vissuto i loro personaggi e l'esperienza del film in generale, sono proprio gli attori Scott Eastwood e Britt Robertson nel due video qui sotto. Più in basso un video con gli attori durante diverse sessioni fotografiche di La risposta è nelle stelle.



La Risposta è nelle Stelle: Britt e Scott raccontano

La Risposta è nelle Stelle: Intervista esclusiva a Scott Eastwood e Britt Robertson