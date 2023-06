La Pellicola d'Oro, il Premio a maestranze a artigiani del cinema italiano: i vincitori dell'edizione 2023

News Cinema

Cresciuto negli anni e arrivato con orgoglio alla XIII edizione, il premio La Pellicola d’Oro ha assegnato anche quest'anno i riconoscimenti destinati a celebrare il lavoro delle maestranze e dell’artigianato dell'industria italiana dell'audiovisivo. Il fine non è mai cambiato: portare sotto la luce dei riflettori quei mestieri che ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione e il successo di un film.

La serata di premiazione, promosso e realizzata dal direttore artistico del Premio Enzo De Camillis, ha avuto luogo a Roma il 24 giugno 2023 nell'iconica Via Veneto, con le mura di Porta Pinciana alle spalle, resa isola pedonale in occasione dell'evento. A sostenere le maestranze del cinema, coloro che sono abituati a stare davanti alla macchina da presa e che conoscono fin troppo bene il lavoro degli artigiani che si trovano dall'altro lato. Tra questi erano presenti Nancy Brilli, Christian De Sica, Eleonora Giorgi che hanno ricevuto il premio speciale alla carriera, Fabrizio Gifuni (Miglior attore cinema), Massimiliano Gallo (Miglior attore fiction) e Silvia D’Amico (Miglior attrice fiction). Inoltre, è stato consegnato il Premio Giovani (giuria composta dagli studenti dell’Istituto Cine TV Rossellini di Roma) all’attrice Giovanna Rei per il film Quel posto nel tempo di Giuseppe Alessio Nuzzo e al film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Premi speciali anche ai fotografi della dolce vita Rino Barillari, Marco Geppetti e Maurizio Riccardi.

La Pellicola d'Oro 2023: i vincitori della XIII edizione

DIRETTORE DI PRODUZIONE : Matteo Leurini per il film “BLA BLA BABY” Di Fausto Brizzi; Paola Vargas per la serie tv “CHRISTIAN” di Stefano Lodovichi, Roberto Saku Cinardi

: per il film “BLA BLA BABY” Di Fausto Brizzi; per la serie tv “CHRISTIAN” di Stefano Lodovichi, Roberto Saku Cinardi OPERATORE DI MACCHINA : Roberto Gentili per il film “IL PRINCIPE DI ROMA” di Edoardo Falcone; Sebastiano Bazzini per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi

: per il film “IL PRINCIPE DI ROMA” di Edoardo Falcone; per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi CAPO ELETTRICISTA: Mauro Pescetelli per il film “IL MIO NOME È VENDETTA” di Cosimo Gomez; Maurizio De Pol per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi

per il film “IL MIO NOME È VENDETTA” di Cosimo Gomez; per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi CAPO MACCHINISTA : Luciano Mastropietro per il film “IO SONO L’ABISSO” di Donato Carrisi; Flaviano Ricci per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi

: per il film “IO SONO L’ABISSO” di Donato Carrisi; per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi ATTREZZISTA DI SCENA: Claudio Stefani per il film “IO SONO L’ABISSO” di Donato Carrisi; Maurizio D’Achille per la serie tv “NOI” di Luca Ribuoli

per il film “IO SONO L’ABISSO” di Donato Carrisi; per la serie tv “NOI” di Luca Ribuoli SARTA DI SCENA: Gianna Di Folco per il film “IL PRINCIPE DI ROMA” di Edoardo Falcone; Gianna Taddeo per la serie tv “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio

per il film “IL PRINCIPE DI ROMA” di Edoardo Falcone; per la serie tv “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio TECNICO DI EFFETTI SPECIALI: Roberto Ricci per il film “BRADO” di Kim Rossi Stuart; Maurizio Corridori per la serie tv “SOPRAVVISSUTI” di Carmine Elia.

per il film “BRADO” di Kim Rossi Stuart; per la serie tv “SOPRAVVISSUTI” di Carmine Elia. SARTORIA CINETEATRALE: Ro.Ca.Gi. di Russo Catello per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; La Bottega Di Alice per la serie tv “IL RE” Di Giuseppe Gagliardi

di Russo Catello per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; per la serie tv “IL RE” Di Giuseppe Gagliardi CAPO COSTRUTTORE: Massimo Chessari per il film “L’IMMENSITÀ” di Emanuele Crialese; Luigi Sergianni per la serie tv “I DELITTI DEL BARLUME” di Eugenio Cappuccio, Roan Johnson, Milena Cocozza

per il film “L’IMMENSITÀ” di Emanuele Crialese; per la serie tv “I DELITTI DEL BARLUME” di Eugenio Cappuccio, Roan Johnson, Milena Cocozza STORY BOARD ARTIST: Cristiano Donzelli per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; Marco Valerio Gallo per la serie tv “LE FATE IGNORANTI” Di Ferzan Özpetek

per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; per la serie tv “LE FATE IGNORANTI” Di Ferzan Özpetek MAESTRO D’ARMI: Diego Guerra per il film “Le Otto Montagne” Di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch; Emiliano Novelli per la serie tv “BANG BANG BABY” di Michele Alhaique, Giuseppe Bonito, Margherita Ferri

per il film “Le Otto Montagne” Di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch; per la serie tv “BANG BANG BABY” di Michele Alhaique, Giuseppe Bonito, Margherita Ferri CREATORE DI EFFETTI SONORI: New Digital per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; Thomas Giorgi per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi

“ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; per la serie tv “THE BAD GUY” di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi MIGLIOR ATTORE: Fabrizio Gifuni per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio Massimiliano Gallo per la serie tv “VINCENZO MALINCONICO”di Alessandro Angelini

per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio Massimiliano Gallo per la serie tv “VINCENZO MALINCONICO”di Alessandro Angelini MIGLIOR ATTRICE: Margherita Buy per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; Silvia D’Amico per la serie tv “CHRISTIAN” di Stefano Lodovichi, Roberto Saku Cinardi

per il film “ESTERNO NOTTE” Di Marco Bellocchio; per la serie tv “CHRISTIAN” di Stefano Lodovichi, Roberto Saku Cinardi PREMIO ALL’ATTIVITÀ ARTISTICA Eleonora Giorgi Christian De Sica Nancy Brilli

PREMIO GIOVANI: Giovanna Rei per il film “QUEL POSTO NEL TEMPO” di Giuseppe Alessio Nuzzo e al film “ LE OTTO MONTAGNE ” Di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

per il film “QUEL POSTO NEL TEMPO” di Giuseppe Alessio Nuzzo e al film “ ” Di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch PREMIO ALLA MARINA MILITARE

PREMIO AI FOTOGRAFI: Rino Barillari Marco Geppetti Maurizio Riccardi

Il Premio alla banda musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare andava a festeggiare il decennale della collaborazione con La Pellicola d’Oro. Tra gli ospiti presenti, anche le attrici Maria Pia Calzone e Mita Medici, Tiziana Foschi, Elena Bonelli, Antonella Fattori, il produttore Sergio Giussani, il Presidente Palomar Carlo Degli Esposti, Daniele Taddei (Amministratore Unico Studios), il giornalista Franco Mariotti, i registi Alessandro Capone, Cosimo Gomez e Massimo Spano, Edy Angelillo, gli attori, Raffaele Buranelli (attore), Lucio Provenza (attore), Francesca Ieranò (attrice), il direttore della fotografia Roberto Girometti.

E ancora Alessandro Onorato (Assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma capitale), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Cristina Priarone (Direttrice Roma Lazio Film Commission). Mariano Angelucci (Presidente della Commissione Capitolina Permanente, Turismo, Moda e relazioni, Sabina Di Marco (Segretario generale Slc CGIL Sabina di Marco, Corirossi (Segretario generale Fistel Cisl), Salvo Ugliarolo (Segretario generale Uilcom Uil), Antonella Barbieri (Direttrice Generale APA), Giuseppe Spadaro (Presidente della FITEL), Gianfranco Rinaldi (Commissione Cultura Ministero), Paolo Masini (Presidente del Museo Nazionale dell’emigrazione Italiana all’Estero), Dott. Franco Martone (Direttore generale Confindustria Lazio), Vito Maria Dadamo, MiC.

Il Premio si è svolto quest'anno in collaborazione con l’Assessorato a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, con la Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionale e l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con l’Associazione Via Veneto, Elisabetta Calò e la sua vice Avv. Giovanna Silvaggi, con la direttrice artistica di Allegrio Sabrina Corbo e della Fitel Nazionale, l’evento è stato presentato da Sabina Stilo.