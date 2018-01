La passione di Cristo di Mel Gibson avrà un sequel

Non sarà soltanto Maria Maddalena a ripercorrere per noi la vita di Gesù - e della sua più fedele discepola nonché forse sposa (stando ai vangeli apocrifi). No, a diversi mesi di distanza dal "biopic" con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, la cui uscita è prevista per il 15 marzo, arriverà il sequel di uno dei titoli più controversi e visti sulla storia sacra: La passione di Cristo, il film di Mel Gibson che è uscito nel 2004 totalizzando un incasso mondiale pari a 600 milioni di dollari.

La notizia è stata appena confermata da Jim Caviezel, che interpreterà nuovamente Gesù Cristo e che ha confidato a USA Today che il film sarà "la cosa più straordinaria che abbiate mai visto", aggiungendo: "Non vi dirò di cosa parla, ma posso dirvi che Mel Gibson farà il film più grande della storia".

Di un eventuale Passion 2, lo stesso regista aveva parlato nel 2016 sempre con USA Today, dicendo: "La resurrezione: Dio mio che argomento! Stiamo cercando di raccontarla in una maniera cinematograficamente coinvolgente e chiara, e che possa mostrarla sotto una nuova luce senza però sfociare in una rappresentazione bizzarra".

Il film insomma si farà ed è inutile dire che il progetto ci incuriosisce non poco, sia da un punto di vista formale che contenutistico.