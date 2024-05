La Sony offre 26 miliardi di dollari per comprare la Paramount

News Cinema

Si profila un futuro con soli 4 grossi Studios: Warner, Disney, Sony e Universal, se la Sony riuscirà ad accaparrarsi la Paramount con 26 miliardi di dollari.

Il panorama del cinema americano, e di conseguenza mondiale, è ormai destinato a cambiare sempre più, con la scomparsa dei vecchi e gloriosi Studios che hanno fatto la storia di Hollywood, inglobati in poche e potentissime corporation. Sta per cadere anche la gloriosa, Paramount, un nome glorioso associato a molti capolavori del cinema come Viale del tramonto, da tempo in difficoltà. Dopo la fine dell'esclusiva per le trattative tra lo Studio e Skydance Media, si sono riaperti i giochi e Sony Pictures Entertainment e Apollo Global Management hanno offerto la bella cifra di 26 miliardi di dollari per acquisire Paramount Global e rilevarne i debiti.

La fine della Paramount si avvicina

Non è la prima volta che la Paramount è a rischio chiusura: negli anni 70 a salvarla dal fallimento fu il produttore Robert Evans col suo fiuto per il cinema di qualità producendo Il Padrino e Love Story, tra gli altri, e dando battaglia agli stessi proprietari, all'epoca la petrolifera Gulf and Western di Charlie Bludhorn, ma i tempi da allora sono molto cambiati. Con l'acquisizione di Paramount Global la Sony diverrebbe proprietaria di un canale streaming, che non possiede ora, oltre a molti altri asset: tra questi molti network tra cui MTV, Comedy Central e Nickelodeon, i canali della CBS e la casa editrice Simon & Schuster. Al momento Paramount Global sta continuando a valutare un'eventuale fusione con Skydance Media e non si sa ancora come risponderà alla proposta di Sony. Se accettasse e quest'ultima inglobasse Paramount, dopo la scomparsa di Columbia Pictures e Fox, acquisita da Disney nel 2019, resterebbero solo 4 grossi Studios a dividersi il mercato: Disney, Sony, Warner e Universal. C'è da preoccuparsi? Secondo noi sì e non solo per motivi nostalgici.