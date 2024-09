La notte dei morti viventi sul Guinness World Records: è il film più presente in altre pellicole

News Cinema

Sono tantissimi i film altrui di cui i registi includono come omaggio spezzoni nei propri lavori, ma niente eguaglia La notte dei morti viventi di George A. Romero, le cui apparizioni hanno stabilito un record accertato. Ma c'è un motivo.

C'è in realtà un motivo banale e prosaico dietro il record de La notte dei morti viventi di cui vi parliamo, anche se non sminuisce la rilevanza e l'influenza di un film a bassissimo budget, uscito 56 anni fa, che ha saputo raccontare come pochi lo spirito di un'epoca, oltre a dare vita a uno splendido filone horror politico. Il motivo per cui il film di George A. Romero è sul Guinness World Records per il maggior numero di film che ne hanno utilizzato spezzoni e che sono ben 129 (almeno lo erano fino al gennaio di quest'anno), probabilmente nel frattempo sono aumentati e sono destinati a crescere ancora in futuro..

Il motivo dell'ultracitazionismo nei film de La notte dei morti viventi

Come dicevamo, c'è un motivo ben preciso per cui La notte dei morti viventi - per altro film amatissimo, evidentemente, anche da chi lo utilizza - ha stabilito questo record: il fatto che non costa niente. Per un errore banale il distributore originale, Walter Reade Organization, sbagliò a registrare il copyright. Inizialmente il film avrebbe dovuto intitolarsi Night of the Flesh Eaters, la notte dei divoratori di carne umana, ma la distribuzione cambiò il titolo perché non si creasse confusione con The Flesh Eaters, uscito nel 1964. In questo processo, il distributore dimenticò di registrare questo nuovo titolo, come richiesto espressamente dalla legge americana sul copyright del 1909. Così il film è diventato, da subito, di pubblico dominio e per questo motivo i registi sono liberi di utilizzarne spezzoni a piacimento nei loro film senza dover pagare i diritti. Ma in un certo senso questo infelice errore ha un risvolto positivo: ha infatti prolungato la fama e l'influenza de La notte dei morti viventi e la sua eredità di film seminale nella storia del genere e del cinema tout court è arrivata fino ai giorni nostri.