La Mummia dà il via al Dark Universe della Universal e Tom Cruise dice "è il più grande film che abbia fatto"

E' proprio di queste ore la notizia che il nascente Dark Universe della Universal si potrebbe arricchire di nuovi prestigiosi protagonisti come Angelina Jolie e Dwayne Johnson. La prima dovrebbe interpretare il ruolo della moglie di Frankenstein nell'omonimo film di Bill Condon che arriverà nei cinema all'inizio del 2019, mentre il secondo sarà forse L'uomo lupo in The Wolfman.

Il ritorno sul grande schermo dei mostri e altre creature iconiche che hanno segnato la storia del cinema in bianco e nero degli anni 30 e 40 come Frankenstein (che sarà affidato a Javier Bardem) o L'uomo invisibile (Johnny Depp), prende il via con La Mummia, il film di Alex Kurtzman in uscita nei cinema italiani l'8 giugno.









E proprio uno dei protagonisti principali del film Russell Crowe, nei panni del Dr Jekyll, sarà il fil rouge tra i vari film in quanto capo della misteriosa multinazionale Prodigium, che si prefigge di snidare, studiare e all'occorrenza distruggere il male incarnato nei mostri che popolano il nostro mondo.

Oltre a Russell Crowe, nei prossimi film del Dark Universe ritroveremo anche gli altri due protagonisti de La Mummia, Tom Cruise e Sofia Boutella.

Intanto cerchiamo di saperne di più su La Mummia dalla voce stessa dei protagonisti grazie questo video sottotitolato in italiano che vi presentiamo in anteprima:





La Mummia.

Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman - Secret Service e Star Trek Beyond) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana.

Dalle vaste sabbie del Medio Oriente fino ad arrivare a labirinti nascosti sotto un'odierna Londra, La Mummia porta una sorprendente intensità e un mondo di meraviglie ed emozioni in una nuova e fantastica visione che inaugura un nuovo universo di dei e mostri.