La morte corre sul fiume. Scott Derrickson dirige un film dal romanzo dopo il cult di Charles Laughton con Robert Mitchum

Ci sono film belli e film leggendari, come La morte corre sul fiume, tratto dal romanzo di David Grubb e adattato per il cinema da Charles Laughton per la sua unica regia, con Robert Mitchum protagonista. Adesso ci si cimenterà Scott Derrickson.

Ci sono libri, poco conosciuti, che hanno dato vita a film leggendari. Uno di questi è "The Night of the Hunter" di David Grubb, scelto dal grande attore Charles Laughton per la sua unica regia, il bellissimo La morte corre sul fiume, con un diabolico Robert Mitchum, nel 1955. La notizia è che Scott Derrickson, regista per cui nutriamo la massima stima, dirigerà un nuovo adattamento del libro, esponendosi al rischio di impietosi paragoni. Anche se, purtroppo, è probabile che oggi non molti conoscano il film di Laughton, di cui vi proponiamo il trailer realizzato per il restauro della Cineteca di Bologna, prima di darvi ulteriori notizie su questo progetto di Scott Derrickson.

La morte corre sul fiume: la versione di Scott Derrickson

Derrickson scriverà la nuova versione assieme al suo fidato collaboratore C. Robert Cargill. Quest'ultimo ha scritto su X/Twitter: "Per quelli che non lo sanno, La morte corre sul fiume è tratto da un romanzo che era MOLTO PIU' CUPO di quello che gli anni Cinquanta permettevano. Sono elettrizzato da questo progetto e felice che finalmente possiamo parlarne". La storia vede un fanatico religioso, truffatore e assassino che sposa una vedova (Shelley Winters nel film di Laughton) con due figli, quando scopre che il marito le ha lasciato un'eredità di 10.000 dollari, a seguito di una rapina in banca, di cui vuole impossessarsi. Ma i bambini non vogliono rivelargli dove è nascosto il bottino e lui farà di tutto per raggiungere il suo scopo. Ora, sarà anche vero che gli anni Cinquanta non permettevano di spingere a fondo il pedale sull'acceleratore della crudeltà, ma il film di Laughton, quasi una fiaba nera, è uno dei più inquietanti mai realizzati, un vero e proprio capolavoro, e Mitchum fa davvero paura. Staremo a vedere cosa verrà fuori dal nuovo adattamento.