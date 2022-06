La mia ombra è tua: Marco Giallini e Giuseppe Maggio improbabili compagni d'avventura in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

La mia ombra è tua è il nuovo film di Eugenio Cappuccio, che dirige un rocambolesco road movie con Marco Giallini e Giuseppe Maggio. Il film arriva in sala il 29 giugno e vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Giuseppe Maggio e Marco Giallini formano una coppia bizzarra e inizialmente poco affiatata nel road movie La mia ombra è tua, in uscita il 29 giugno con 01 Distribution. I due attori interpretano rispettivamente un ragazzo timidissimo e un po’ nerd che si è appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche e uno scrittore di sessant'anni che vive come un eremita e che ha scritto un unico libro, diventato un successo planetario.



Emiliano e Vittorio, questi i nomi dei personaggi, hanno come meta la città di Milano, nella fattispecie la Fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, dove Vittorio ha accettato di tenere finalmente un discorso. Il viaggio dei due, che verrà seguito in diretta sui social, sarà rocambolesco e pieno di colpi di scena, e le risate lasceranno il posto al ricordo del passato e a una riflessione sul nostro paese, finito nelle mani di insulsi politicanti e incapace di guardare al futuro. A Milano, poi, c'è il perduto amore di Vittorio, che si chiama Milena.



La mia ombra è tua: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La mia ombra è tua: cast, regia e curiosità

I protagonisti de La mia ombra è tua sono dunque Marco Giallini e Giuseppe Maggio. Il primo non ha bisogno di presentazioni e continua ad essere molto richiesto dai nostri registi. Nemmeno il secondo è poco conosciuto, in realtà, perché chi ha visto Sul più bello sa bene che il ruolo del fascinoso Arturo è stato affidato a lui. Lo ricordiamo anche in Un fantastico Viavai e, di recente, in School of Mafia.

Girato in sette settimane fra tra Roma, Bologna, Milano e Cetona, La mia ombra è tua è diretto da Eugenio Cappuccio, che torna alla regia di un film di finzione 11 anni dopo Se sei così ti dico sì, commedia con Emilio Solfrizzi e Belén Rodriguez. Ancora prima aveva fatto Uno su due (con Fabio Volo), Volevo solo dormirle addosso (con Giorgio Pasotti e Cristiana Capotondi) e, insieme a Massimo Gaudioso e Fabio Nunziata, Il caricatore e La vita è una sola. Cappuccio è anche autore della sceneggiatura de La mia ombra è tua insieme a Laura Paolucci e a Edoardo Nesi, che ha scritto il romanzo omonimo da cui il film è tratto.



La mia ombra è tua fa parte della selezione del 68° Taormina Film Fest, che ha scelto di proiettarlo nel Teatro Antico. Passando al restante cast, se il personaggio di Milena ha il volto di Isabella Ferrari, gli altri attori sono Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Miriam Previati e Alessandra Acciai.

La mia ombra è tua: una clip in anteprima esclusiva