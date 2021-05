La Marvel celebra passato e futuro in un trailer con la voce di Stan Lee e dice "ci vediamo al cinema"

News Cinema

Un epico video montaggio del Marvel Cinematic Universe è stato diffuso dai Marvel Studios: "facciamo tutti parte di una grande famiglia".

"Il mondo può cambiare ed evolversi. Ma l'unica cosa che non cambierà mai è che facciamo tutti parte di una grande famiglia."

Con queste parole, i Marvel Studios presentano un trailer che celebra i film del proprio universo cinematografico onorando il passato e al contempo guardando con ottimismo al futuro. Il video fa perno sul sentimento viscerale che soltanto i fan possono comprendere e con la voce narrante di Stan Lee ci ricorda che quando viviamo una storia sul grande schermo, tutti ne facciamo parte. Sul grande schermo, sì. Al cinema.

Il trailer contiene infatti un momento catturato all'interno di una sala cinematografica della in cui in Avengers: Endgame tutti i supereroi fanno fronte comune per sconfiggere Thanos e le sue armate. In quella ripresa si sentono le grida da stadio del pubblico quando Chris Evans, alias Captain America, afferra il martello di Thor e chiama a raccolta i compagni dicendo "Avengers Assemble". Dopo la carrellata dei nuovi film in uscita da qui al 2023, il video si chiude con la scritta "see you at the movies", ci vediamo al cinema.

Dal 2008 al 2019 i titoli della Marvel che hanno fatto faville al box office cinematografico ammassando milioni di spettatori nelle sale e cumulando un incasso globale di 22,56 miliardi di dollari con 23 film. Qui sotto il trailer del Marvel Cinematic Universe.