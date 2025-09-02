TGCom24
La lunga marcia, Stephen King ha consigliato al regista: "Ci vuole il sangue, sennò lasciate perdere"

Domenico Misciagna

Francis Lawrence, già regista degli Hunger Games, sta per accompagnare al cinema l'adattamento di uno dei primi romanzi di Stephen King, La lunga marcia (The Long Walk). Lo scrittore ha incontrato lui e lo sceneggiatore JT Mollner, lasciando un solo consiglio: niente autocensure.

La lunga marcia, Stephen King ha consigliato al regista: "Ci vuole il sangue, sennò lasciate perdere"

Il regista Francis Lawrence, avendo firmato la maggior parte degli Hunger Games, aveva l'esperienza necessaria a gestire l'adattamento di "La lunga marcia", il gioco al massacro raccontato in uno dei primi romanzi di Stephen King, scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman. Nonostante questo curriculum, il sempre severo scrittore americano ha voluto incontrare Francis e lo sceneggiatore JT Mollner, per assicurarsi che almeno un punto chiave fosse rispettato, per evitare il rischio di annullare la poetica della narrazione originale. Il film esce nelle sale americane il 12 settembre. Ecco cosa ha detto King. Leggi anche Perché Stephen King odia Shining di Stanley Kubrick... ma è un fan del sequel Doctor Sleep?

Stephen King su The Long Walk: "Hanno fatto un film parecchio brutale"

The Long Walk di Francis Lawrence racconta di un'America distopica non troppo distante nel futuro, dove alcuni giovani vengono selezionati per una "lunga marcia": devono camminare all'infinito con una velocità minima costante, in caso contrario vengono puniti fino all'eliminazione fisica. Quale criterio viene usato per selezionarli? In cosa consiste effettivamente il premio? Tra gli interpreti del film Lionsgate segnaliamo Mark Hamill (nei panni di un militare dittatoriale), Judy Greer, Charlie Plummer, Ben Wang, David Jonsson e Cooper Hoffman.
"La lunga marcia" (1979, prima edizione italiana in Urania nel 1985) è uno dei primi incubi partoriti dalla mente di Stephen King, che aveva concepito la narrazione come metafora del destino dei giovani mandati nel Vietnam. Lo sceneggiatore Mollner al Comic-Con aveva già detto: "Anche se scriveva su cose specifiche di quel periodo, sento che la storia ha una rilevanza che volevamo mantenere. La bellezza, l'amore e la storia di amicizia, insieme alla brutalità dell'assenza di speranza e del terrore. Non volevamo frenare. Sapevo che Stephen King non voleva che lo facessimo, così come la Lionsgate. Se questo libro fosse finito in cattive mani, di un altro studio o di altri registi, sarebbe potuto essere neutralizzato. Provo gratitudine: siamo stati in grado di mantenere il film tagliente come il libro."
Ma cosa aveva detto Stephen agli autori del lungometraggio? Di fronte allo sterminato numero di adattamenti dei suoi lavori letterari, King è sempre stato piuttosto franco nel giudicare gli approcci di Hollywood. Questa franchezza l'ha accompagnato anche in questo caso:

Se guardate questi film di supereroi, vedete un supercattivo che distrugge isolati e isolati di una città, ma non vedete mai il sangue. Cavolo, è sbagliato. È quasi pornografia. Ho detto loro: se non mostrerete il sangue, allora lasciate perdere. E hanno fatto un film parecchio brutale!
