La guerra dei Roses, Benedict Cumberbatch e Olivia Colman protagonisti del remake

È in arrivo un remake della commedia La Guerra dei Roses, questa volta con protagonisti Benedict Cumberbatch e Olivia Colman nei ruoli che furono di Michael Douglas e Kathleen Turner nel film del 1989 diretto da Danny DeVito.

La guerra dei Roses (in lingua originale The War of the Roses) riceverà il trattamento reboot. La commedia del 1989 con protagonisti Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito ha individuato le prossime star che guideranno il reboot sul grande schermo. Come riporta Deadline, si tratta di Benedict Cumberbatch e Olivia Colman, star britanniche che interpreteranno rispettivamente i ruoli un tempo associati a Michael Douglas e Kathleen Turner. Jay Roach si occuperà della regia del reboot per Searchlight Pictures, mentre Tony McNamara (reduce dagli ultimi successi di Yorgos Lanthimos come La Favorita e Povere Creature!) lavorerà alla sceneggiatura.

Tratto dall’omonimo romanzo di Warren Adler, pubblicato nel 1981, La guerra dei Roses presentata come una commedia satirica racconta la storia d’amore tra Oliver e Barbara, sposati da tanti anni e in perfetta sintonia. Le rispettive carriere procedono a gonfie vele e non potrebbero essere più felici della loro famiglia, composta da Josh e Carolyn. Quel matrimonio così passionale e funzionale si trasforma in un vero e proprio incubo. La crisi che ne seguirà metterà entrambi i coniugi sul piede di guerra e tutto precipiterà il giorno in cui Oliver finirà in ospedale per un presunto infarto. Barbara, dapprima avviatasi in ospedale, deciderà invece di tornare a casa proprio perché la morte del marito non la turberebbe così tanto. Sotto consiglio dell’avvocato divorzista di Oliver, tentano dapprima di vivere come separati in casa, ma non sarà un’impresa facile. Lentamente quel matrimonio così perfetto precipita in un divorzio amaro e violento che minaccia di distruggere entrambe le parti.

Come riporta Collider, il remake de La guerra dei Roses è in fase di sviluppo dal 2017 e, oltre a figurare come attore protagonista, Benedict Cumberbatch sarà anche coinvolto come produttore con SunnyMarch. Il regista invece figura anche come produttore esecutivo. Ad oggi il remake in questione non ha ancora fissato una data d’uscita, così come non ha comunicato altri membri del cast.