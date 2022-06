La grandezza di un attore "comune": i migliori film in streaming di Paul Giamatti

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Sideways compie oggi 55 anni, e noi vogliamo celebrarne con cinque titoli in streaming la capacità unica di rendere amabili personaggi della porta accanto.

Finalmente possiamo dedicare i nostri soliti film in streaming al nostro attore vivente preferito. Paul Giamatti (55 anni oggi) non è sicuramente celebrato quanto le grandi star hollywoodiane, eppure lo meriterebbe in pieno. Poiché la sua capacità di dare spessore, umanità specifica e insieme verità all’uomo comune è un qualcosa che pochissimi altri possiedono, almeno al suo livello. Forse John Hawkes, altro grande interprete che finisce molto raramente sotto i riflettori. Eccovi dunque una galleria di personaggi che a nostro avviso hanno reso Paul Giamatti un artista unico, in grado di restituirci le sfumature della vita quotidiana attraverso uno stile di recitazione che sa essere, quando richiesto, sfumato e intimo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Paul Giamatti

Sideways - In viaggio con Jack

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Lady in the Water

Saving Mr. Banks

Private Life

Sideways - In viaggio con Jack (2004)

Dopo aver confermato la sua forza come protagonista grazie al cult indipendente American Splendor due anni prima, Giamatti incontra il ruolo una vita nel grande film di Alexander Payne. Il Miles di Sideways è un uomo messo in ginocchio da una vita tanto comune quanto complessa, che nel più improbabile dei road-trip etilici col suo migliore amico riscopre la gioia delle piccole cose e forse l’amore. Un personaggio a tutto tondo interpretato con un’aderenza fisica e psicologica ammirevoli. Incredibile non gli sia stata tributata la nomination all'Oscar come protagonista. È davvero una prova d’attore da inchino per un film posato e da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L’epopea del pugile Jim Braddock che durante la Grande Depressione divenne simbolo di speranza e forza di volontà viene messa in scena da Ron Howard con una forza cinematografica indiscutibile. Ma il meglio di Cinderella Man sono i duetti tra il notevole protagonista Russell Crowe e un Giamatti perfetto nel ruolo del suo impresario, tanto che si guadagna la nomination all'Oscar come non protagonista. Cinderella Man commuove, esalta, dimostra che attenzione alla storia e discorso sui personaggi possono creare grande cinema. Anche Renée Zellweger nel cast. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Lady in the Water (2006)

Chiamato da M. Night Shyamalan come protagonista della sua fiaba interamente ambientata dentro un condominio, Giamatti risponde presente con una prova vibrante e dolorosa, che si accompagna magnificamente alle note malinconiche di James Newton Howard. Lady in the Water è un film enormemente sottovalutato, che racconta per metafora l’importanza dell’ascolto empatico e della solidarietà umana. Nel cast anche Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright e Bob Balaban. Con momenti di cinema davvero emozionanti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Saving Mr. Banks (2013)

Saving Mr. Banks: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La storia di come Walt Disney riuscì a convincere la “mamma” di Mary Poppins a cedergli i diritti per fare il film viene messa in scena da John Lee Hancock con una solidità classica. I duetti tra l’autista Giamatti e la protagonista Emma Thompson sono da inchino, anche migliori di quelli che l’attrice ha con Tom Hanks. Saving Mr. Banks possiede momenti di notevole, introspezione psicologica, che raccontano con efficacia la creazione di un classico. Molto ben realizzato. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Private Life (2018)

Private Life: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L’Odissea personale, intima e commovente di una coppia di artisti newyorkesi che non riesce ad avere un bambino. Paul Giamatti e Kathryn Hahn sono straordinari protagonisti di un film semplice e profondo, che commuove con le sue attese cariche di speranza e con la generosità umana di due personaggi comuni e strazianti. Private Life merita un applauso soprattutto perché mette in scena un tema complicato con il realismo e il pudore necessari, senza mai strafare, tutt’altro. Con un finale da brividi. E da applausi. Disponibile su Netflix.