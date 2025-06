La figlia di Steven Spielberg esordisce alla regia con un horror: ecco il trailer del film

News Cinema

Si intitola Please Don't Feed the Children e vede protagonista la Michelle Dockery di Downton Abbey. Ecco trailer e trama del film d'esordio di Destry Allyn Spielberg.

Quattro figli biologici, due adottati, una figlia acquisita: non si può dire che a Steven Spielberg non piaccia la famiglia numerosa. Tra i figli del regista di Lo Squalo, che compie 50 anni in questi giorni, c'è Destry Allyn Spielberg, classe 1996, di cui a giorni debutta in USA su TUBI il film d'esordio, un horror psicologico che si intitola Please Don’t Feed the Children.

Interpretato nel ruolo principale dalla Michelle Dockery di Downton Abbey, vista di recente anche nel Flight Risk di Mel Gibson, il film racconta di una banda di banda di orfani si reca nel sud degli Stati Uniti in cerca di una nuova vita dopo che un'epidemia virale ha decimato la popolazione adulta della nazione; vengono accolti in casa da una donna che però si rivelerà una pericolosa psicopatica con un terribile segreto. Del cast del film, scritto da Paul Bertino, fanno parte anche Giancarlo Esposito, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Emma Meisel, Joshuah Melnick e Vernon Davis.

Per Destry Allyn Spielberg si tratta dell'esordio nel lungometraggio, ma ha già in curriculum due corti e esperienze di recitazione nella serie I Know This Much Is True e in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

