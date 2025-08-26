La donna della cabina numero 10: Keira Knightley viene scambiata per pazza nel trailer del thriller in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutterà su Netflix nel mese di ottobre il thriller psicologico La donna della cabina numero 10, adattamento del libro di Ruth Ware. Ne è protagonista Keira Knightley nei panni di una giornalista che durante un viaggio in mare si trova in una situazione di pericolo.

Netflix ha diffuso il trailer italiano del thriller psicologico con Keira Knightley La donna della cabina numero 10​, che arriverò sulla piattaforma streaming nel mese di ottobre. A dirigerlo è stato un certo Simon Stone, al suo esordio nella regia di un lungometraggio. Il film è basato sull'omonimo best seller di Ruth Ware, uscito nel 2016.

La donna della cabina numero 10​ è una vicenda corale, e accanto a Keira Knightley recitano Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Art Malik, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings e Gugu Mbatha-Raw. A scrivere la sceneggiatura sono stati Joe Shrapnelm, Anna Waterhouse e lo stesso Simon Stone.

La donna della cabina numero 10: la trama e il trailer

E veniamo alla trama de La donna della cabina numero 10. Il film racconta la storia di una giornalista di nome Lo (Keira Knightley) che si imbarca su uno yacht con l'incarico di scrivere un articolo e si ritrova intrappolata in una ragnatela di complotti e misteri. Dopo aver visto, durante una notte, un passeggero gettato in mare, si accorge con orrore che i suoi compagni di navigazione cercano di persuaderla che l'incidente non è mai accaduto. A quel punto Lo decide di indagare, stando bene attenta a non chiedere l'aiuto di nessuno.

A giudicare dalle immagini promozionali, sembra che La donna della cabina numero 10 affronti temi come la discriminazione femminile e il classismo. A tal proposito la scrittrice Ruth Ware, parlando del romanzo di partenza, ha dichiarato:

Ciò di cui il film narra davvero è una donna che è testimone di qualcosa di sbagliato, ne parla con franchezza e non viene presa sul serio proprio perché è lei. Troppe persone sanno come ci si senta in una simile situazione e credo che sentano il desiderio di vendicarsi proprio come Lo.

Simon Stone ha invece detto, parlando del film a Collider:

Le protagoniste femminili del film non hanno avuto mai un'ottima reputazione È sempre la sanità mentale della donna a essere messa in discussione. Volevo che Lo somigliasse ai protagonisti dei thriller paranoici degli anni '70, e quindi a Dustin Hoffman, Robert Redford o al Gene Hackman de La conversazione. Nessuno li mette in discussione. Tutti pensano che abbiano ragione. Ecco cosa volevo per Keira.