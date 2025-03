La donna che visse due volte, lo sceneggiatore del remake: "Dovresti essere un idiota per accettare, come me"

News Cinema

Il già candidato all'Oscar Steven Knight, creatore di Peaky Blinders e recentemente autore del copione di Maria, ha accettato due anni fa di scrivere un remake di La donna che visse due volte. Ci sta ancora meditando e sfodera una certa autoironia, consapevole del rischio.

A che punto è il remake di La donna che visse due volte? Annunciato un paio d'anni fa, si disse che avrebbe avuto come protagonista Robert Downey Jr. nei panni che furono di James Stewart: da allora Downey si è impegnato però come Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe, e quel progetto già assai azzardato sembra finito nel dimenticatoio. Qualcuno però è rimasto a lavorarci: lo sceneggiatore (e regista) Steven Knight, già candidato all'Oscar e creatore di Peaky Blinders, ideatore ultimamente della serie A Thousand Blows, su Disney+ già da febbraio. Il remake è ancora nell'aria (e si vociferava di Knight anche per il copione del remake di Nodo alla gola). Leggi anche Nodo alla gola, David Fincher ha cambiato remake hitchcockiano: chi potrebbe esserci al posto di James Stewart?

Steven Knight conferma il remake di La donna che visse due volte

Steven Knight è reduce da un anno impegnato: ha firmato la serie A Thousand Blows su Disney+ e la sceneggiatura di Maria con Angelina Jolie, anche se manca personalmente dalla regia dai tempi dello strano Serenity (2019). Knight, chiacchierando con The Direct proprio di A Thousand Blows, è tornato sul progetto del remake di La donna che visse due volte (1958, Vertigo) di Alfred Hitchcock, un'impresa che molti cinefili duri e puri definirebbero persa in partenza. In realtà Knight, con molta autoironia, non la pensa in modo diverso da loro, ma oltre che cinefilo è un professionista... e non è riuscito a resistere.

Mi turbina in testa in questo momento, proprio mentre parliamo. Mi vengono dei flashback proprio di un'ora fa, ero lì che scrivevo. È interessante... voglio dire, naturalmente è considerato dalla gente il miglior film mai fatto. Quindi dovresti essere un idiota per cercare di adattarlo. E io lo sono. Ma sapete, mi piacciono queste cose. Mi piace. È strano provarci. Scomporre quella trama è come disinnescare una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Esplode in mille pezzi. È molto complesso, ma così sto passando le mie giornate.