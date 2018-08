La Disney conferma che James Gunn non dirigerà Guardiani della Galassia 3

Nonostante gli appelli accorati dei suoi sostenitori, James Gunn è stato definitivamente licenziato dalla regia di Guardiani della Galassia vol. 3. Stando a quanto riporta Variety, la conferma di una decisione presa quasi un mese fa dalla Disney arriva in seguito a una riunione, pacata e professionale, fra il regista e il presidente dello Studio Alan Horn, meeting al quale non ha partecipato il boss dei Marvel Studios Kevin Feige perché fuori città.

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dopo l'incontro, ma è chiaro che i vecchi tweet di Gunn, che parlavano in modo scherzoso ma un po’ sgraziato di stupro e pedofilia, sono costati cari al geniale filmmaker, a favore del quale si è schierato il cast del film firmando una lettera aperta. A infuriarsi più di tutti è stato Dave Bautista, che ha proseguito la sua polemica via twitter, scrivendo, fra le altre cose: "Farò quello che sono obbligato per legge a fare. Fare I Guardiani della Galassia senza James Gunn non è quello per cui ho firmato". L'interprete di Drax ha inoltre minacciato, in un'intervista, di abbandonare il progetto qualora si decidesse di non utilizzare la sceneggiatura scritta dallo stesso Gunn.

Certo, la Disney e la Marvel ora hanno di fronte tempi un po’ difficili, perché trovare un regista che non tradisca lo spirito del franchise e che abbia il talento, lo spirito e l'inventiva di Gunn sarà un'impresa ardua, così come sarà impossibile non scatenare la disapprovazione dei fan e degli interpreti delle avventure cinematografiche di Star-Lord & Co. Staremo a vedere, e fra beve capiremo anche se la lavorazione del film, previsto per l'inizio del 2019, slitterà o meno in avanti.