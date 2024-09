La Cocina: ecco il trailer ufficiale originale del film con Rooney Mara

News Cinema

Diretto dal bravissimo regista messicano Alonso Ruizpalacios a partire dal testo teatrale di Arnold Wesker, La Cocina è stato uno dei film migliori visti alla Berlinale del 2024, e arriverà prossimamente nei cinema italiani con Teodora.

Tra i migliori film presentati alla Berlinale del 2024, lo scorso febbraio, c'era sicuramente La Cocina. Diretto dal regista messicano Alonso Ruizpalacios, quello dell'ottimo Museo - Folle rapina a Città del Messico, il film vedeva protagonista la bravissima Rooney Mara nei panni di una cameriera di un grande ristorante di Times Square, a New York, del quale il film, un po' come The Bear ma in maniera diversa da The Bear, raccontava il retroscena, il dietro le quinte, la cucina appunto, attraverso un racconto corale e vorticoso. Coraggiosissimo.

Nelle mani di Ruizpalacios, il testo teatrale di Arnold Wesker che ha ispirato il film esplode i suoi significati, alternando commedia e melodramma, riflessioni sull'America e l'emigrazione, Capitale e sfruttamento, senza mai dimenticare di mettere l'amore sopra a ogni cosa. Per saperne di più potete leggere la recensione di La Cocina scritta dalla Berlinale da Federico Gironi.

Qui di seguito, invece, ecco la trama e il trailer ufficiali del film, che verrà proiettato a ottobre anche al London Film Festival, e che arriverà prossimamente nei cinema italiani grazie a Teodora.

La Cocina cattura l'energia frenetica del dietro le quinte del The Grill, un vivace ristorante di Times Square a Manhattan. Quando spariscono dei soldi dalla cassa, i sospetti ricadono su Pedro (Briones), un cuoco senza documenti che sogna una vita migliore ed è innamorato di Julia (Mara), una cameriera americana che non può impegnarsi in una relazione. Rashid, il proprietario del ristorante, ha promesso di aiutare Pedro a ottenere lo status legale, ma una rivelazione scioccante su Julia spinge Pedro a compiere un atto che minaccia di far chiudere definitivamente una delle cucine più frequentate della città. Il film è un omaggio comico e tragico alle persone invisibili che fanno funzionare i nostri ristoranti e riempiono i nostri stomaci, mentre inseguono una versione sfuggente del sogno americano.