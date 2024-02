La cocina: la recensione del film di Alfonso Ruizpalacios in concorso al Festival Berlino 2024La cocina: la recensione del film di Alfonso Ruizpalacios in concorso al Festival Berlino 2024

C’è una ragazza messicana di nome Estella che, senza sapere una parola d’inglese, arriva a New York nella speranza di lavorare nella cucina di un ristorante dove già è impiegato un amico, o un parente: comunque uno che si chiama Pedro. Il locale, invece, si chiama The Grill, sta sulla 49esima, a due passi da Times Square, ed è uno di quei ristoranti per turisti da millemila coperti, che fa di tutto, dalla pizza all’aragosta, passando per i tortellini e gli hamburger, e gli spaghetti, e le scaloppine, e chissà cos’altro ancora.

Estella arriva lì, e viene assunta quasi per caso. Attraverso di lei, il suo silenzio e i suoi occhi, che poi perderemo e ritroveremo di continuo, fino a fermarci sul suo sorriso misterioso del finale, entriamo nella cucina del The Grill.

Più che una cucina, una sarabanda infernale fatta di lingue diverse che si mescolano, litigano, si insegnano a vicenda le parole più volgari, fatta di lavoro in linea rapidissimo e stressante, birra ingollata senza sosta, un po’ di droga, migliaia di sigarette, litigi, risate, disastri, scottature, esaurimenti.

Ci sono i cuochi, nella cucina del The Grill: quasi tutti immigrati, quasi tutti irregolari. Ma ci sono anche le cameriere che fanno avanti e indietro tra la cucina e la sala, tra scena e retroscena; ci passano i due direttori del locale, impegnati a scoprire di chi sia stato a far sparire 800 dollari da uno dei registri di cassa la sera prima; e ogni tanto appare anche il padrone, che è incazzato nero per il furto subito.

Estella lo trova, il suo Pedro. Guascone, ribelle, ciarliero, battuta pronta, simpatia irresistibile o antipatia insopportabile: questione di punti di vista.

Pedro ama Julia, una cameriera, la più bella. Rooney Mara, non so se mi spiego.

Julia anche ama Pedro. Forse, a modo suo. Ma Julia, soprattutto, è incinta. Il padre è Pedro. Lei vuole abortire subito dopo il turno del pranzo, le servono dei soldi; Pedro non vorrebbe lei lo facesse, ma quei soldi, chissà come, li ha trovati lo stesso.

Alonso Ruizpalacios il suo La cocina lo gira in bianco e nero. Più o meno.

È un bianco e nero finto, inutile evocare fantasmi del passato. È un bianco e nero che, fin dall’inizio, lascia quasi intuire dei toni di verde, o di blu. Capiremo il perché.

La macchina da presa non ha pace, è nevosa, frenetica, esagitata, adeguata ai tempi e ai modi di quella brigata di cucina. Stravolto dalla rilettura del messicano, il testo teatrale di Arnold Wesker che ha ispirato il film esplode i suoi significati, che schizzano da una parte all’altra come gocce di olio bollente, come macchie di sugo, colature di salsa.

È una storia d’amore, quella di La cocina, quella tra Pedro e Jules, romantica e tragica, scanzonata e melodrammatica.

È una storia di sogni infranti e di speranze vane, che sono certo quelle dell’amore, ma anche quelle di un futuro migliore, di un documento che metta in regola, di quella promessa di libertà, prosperità e accoglienza - la promessa dell’America - che non viene e non verrà mai mantenuta.

È una storia che rende omaggio ai tanti senza nome che sputano sangue e spargono sudore su piatti che vogliamo veloci e economici davanti ai noi, dentro ai nostri piatti, mentre ci illudiamo di essere comunque dei gourmand chiudendo gli occhi e le papille gustative di fronte all’evidente carenze, alla palese assenza di ogni cura e qualità.

È, con quell’ovvio esergo di Henry David Thoreau, una storia che fa della cucina, del funzionamento di una grande cucina di un ristorante del genere, una chiara allegoria del sistema industriale e capitalistico per cui sempre avanti bisogna andare, sempre più veloci bisogna lavorare, perché la macchina - come dice il furioso Rachid, il proprietario del The Grill, alla fine del film - non si deve mai fermare.

All’inferno la qualità, la cura, l’attenzione. Per il cibo, certo, ma ancora di più per gli esseri umani.

Ruizpalacios fa di La cocina un musical senza musica, scandito solo dai suoi dei tegami, dei coltelli, delle macchinette che stampano inesorabili le comande. Dal vociare continuo dei suoi personaggi, coi corpi che si muovono negli spazi angusti del retro del locale secondo coreografie casuali, imperfette, impeccabili. Dagli scambi verbali sboccati e sarcastici, dalle battute di dubbio gusto, dalle confessioni intime e commoventi riguardo le ferite che tutti quanti si portano - ci portiamo - dentro, inflitte dalle lame affilate della vita.

Il realismo cui il regista ritorna sempre, evapora di continuo in nubi fatte di un astrattismo quasi onirico, spesso sulfureo, pronto poi a condensarsi di nuovo in qualcosa di bruscamente concreto, fisico, tattile, quotidiano.

Alla frenesia delle azioni e a quella dei sentimenti, La cocina concede momenti di pausa. Insieme ai personaggi, addosso a Pedro, a Julia, o a chiunque altro, respiriamo una boccata d’aria e di fumo su una scala antiincendio, o nel vicolo sul retro, allungando la pausa presa per gettare la spazzatura e discorrendo disordinatamente di sogni, aspirazioni, visioni.

In maniera violenta e inesorabile, ma allo stesso tempo attenta e progressiva, impariamo a conoscere i dubbi e le insicurezze, a comprendere motivazioni e psicologie.

La divisione tra sala e cucina, tra l’apparenza e la sostanza, è un confine che racconta anche quello tra Stati Uniti e Messico, tra amore e dolore, bianchi e neri, legali e illegali, padroni e operai.

La lezione di Anthony Bourdain - quella del Bourdain del suo “Kitchen Confidential”, perlomeno - è stata ben metabolizzata da Ruizpalacios, che le cucine l’ha frequentate davvero quando, a Londra, lavorava per mantenersi alla scuola di cinema. Si sente che sa di cosa parla.

Ogni confronto con The Bear, invece, è pura speculazione, peraltro inutile. Due piatti molto diversi. Ma se parliamo di impiattamento, La cocina è decisamente più imperfetto, più grottesco, più ambizioso, più sbilanciato.

Ruizpalacios esagera. Eccede nelle dosi, nelle quantità. Mette assieme tutto, troppo nello stesso piatto. Insiste eccessivamente perché i tuoi occhi mangino, più di quanto lo stomaco possa accettare, più di quanto tu non abbia ordinato. Si rischia l’indigestione, è vero. E a volte i tempi del servizio sono inutilmente eccessivi, nonostante la solerzia del personale.

E però.

Se è ipocrita e sbagliato chiudere gli occhi di fronte ai difetti del film, lo sarebbe ancora di più negare la vitalità di La cocina, la sua forza a tratti sorprendente e trascinante, il coraggio della sua destrutturazione e della sua temerarietà. Può risultare respingente per alcuni palati, certo, ma quello di Ruizpalacios è tutto tranne che junk food. Al contrario. Magari sporadicamente, magari a tratti, però sa essere (e sa di essere) cinema vivo, coraggioso, profondo, innovativo, con scintille di bellezza che si generano grazie a contrasti di sapore e abbinamenti spericolati: come quello per cui per concepire l’utopia di un paradiso, bisogna sprofondare all’inferno. Conoscerlo, toccarlo, mapparlo. Mangiarlo, fino a non poterne più.

E poi, di certo, il messicano fa tutto tranne che food porn: letterale o cinematografico.