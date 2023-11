La Chimera, i funamboli sospesi fra sogno e realtà: intervista con Alice Rohrwacher

News Cinema

Nelle sale La chimera il nuovo film di Alice Rohrwacher apprezzato allo scorso Festival di Cannes. Sospeso fra sogno e realtà, dramma e ironia, conferma la dimensione personale del cinema dell'autrice italiana. L'abbiamo intervistata.

Fra dimensione onirica, realtà e quello realismo magico che la caratterizza, Alice Rohrwacher si affaccia finalmente nelle sale con il suo nuovo film, La Chimera, presentato in concorso a Cannes e più recentemente visto alla Festa del Cinema di Roma. Una storia ambientata nei primi anni ’80, in cui “ognuno insegue la propria chimera, senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale”. Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur (Josh O’Connor) ritrova la sua banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina.

Solo il punto di partenza per un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste di sapore felliniano e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera evocata dal titolo. “Non ho guardato con nostalgia a quel passato”, ci ha detto Rohrwacher nel corso di un’intervista via zoom. “Affronto il passato perché presenta chiavi di lettura del presente, mentre il desiderio nostalgico a volte diventa un rifugia e una chiusura. Ho conosciuto tombaroli fin da piccola, dove vivevo era pieno. Cercavano lasciti etruschi, in quell’epoca definita dagli archeologi della ‘grande razzia’. Una febbre inarrestabile di uomini e ragazzi che di notte andavano a scavare svuotando tombe e santuari dei corredi funebri. Mi sono chiesta perché il corpo, il sistema immunitario, fosse stato indebolito da questa febbre, da questo virus. Il tutto dopo che per almeno 2000 anni nessuno aveva toccato quasi niente nelle tombe. Mi sembrava rispecchiasse il trionfo del materialismo, per cui gli oggetti diventano solo merce da rubare, spaccare, dividere, vendere, niente è più sacro. Questi poveri tombaroli, anche loro gocce in un mare, sono profanatori in un mondo profanato, cercano riscatto sociale vendendo oggetti del passato”.

Al di là di questa lettura sociale e politica di La Chimera, la storia si avvicina anche ai personaggi in un racconto della dimensione più intima, “un rapporto con chi non c’è più. Ho intervistato dei tombaroli che mi hanno presentato un rabdomante che mi ha detto che ‘le cose si chiamano, l’acqua chiama l’acqua e il vuoto chiama il vuoto’. Ho deciso di costruire il protagonista intorno a questa semplice formula, con un vuoto in sé, che sente e da cui viene chiamato, legandolo al mondo. Un eroe romantico che si ispira ai giovani inglesi o tedeschi che nei secoli passati si erano avventurati nel grand tour, innamorandosi delle rovine del Mediterraneo, in un mondo che non crede più al romanticismo. Arthur ha trovato la sua radice fuori di sé, in un donna, Beniamina, e non può più vivere senza la sua radice. Chiaramente con un riferimento al mito di Orfeo e Euridice, ma in versione più bizzarra, visto che l’amata non c’è più”.

Sogno o realtà, il cinema di Alice Rohrwacher è sempre sospeso fra questi due estremi. “Un film da funamboli”, lo definisce, “che camminano e rischiano di cadere proprio nel momento in cui il pubblico trattiene il respiro, contento se arriva alla fine del filo. Personalmente lotto contro l’idea del cinema a compartimenti stagni, che mette tutto in caselle, che siano commedia o dramma, in verso il quale lo spettatore si affaccia già sapendo cosa dover provare. Come nella vita, si ride nel pianto e viceversa, non c’è compassione senza immedesimazione, paura senza orrore. Cerco quindi di creare film che corrispondano alla vita. All’inizio mi rendo conto come sia difficile capire il tono che ci deve ammaliare. Questa volta ho cercato di essere ancora più chiara fin dall’inizio, quando incontriamo Arthur, che interagisce con delle ragazze che sembrano tutte innamorate di lui, ma è incontrollabile, ha un attacco di rabbia e rimane solo. Il pubblico allora potrebbe pensare a una storie triste, ma in quel momento parte l’ouverture dell’Orfeo di Monteverdi che ci dice che è lui, Arturo, come il figlio e guardiano dell’orsa maggiore, il protagonista”.

Parlando degli oggetti rubati dai tombaroli, la regista ricorda come il fenomeno di appropriarsi di opere del passato e rivenderle riguardi molte zone, dall’Egitto alla Siria, alle zone di guerre, arrivando perfino alle collezioni di un museo come il Louvre. “Mi ha sempre colpito come questi oggetti preziosi venivano creati con grande cura per non essere visti. Tutta quella bellezza etrusca doveva salvare l’anima, ma come posso guardarla? È arrivata fino a noi non appartenendo al visibile ma all’invisibile. In un’epoca come la nostra dell’estrema visibilità è qualcosa di inconcepibile. Quando l’archeologo rivela un oggetto al mondo, la sua missione è raccontare attraverso di esso una memoria collettiva. Il tombarolo che lo vende spezza questo legame, e l’oggetto diventa merce”.

Il protagonista, Arthur, è interpretato da Josh O’Connor. “Era necessario che fosse straniero. Mi aveva contattato perché molto colpito da Lazzaro felice e desideravamo lavorare insieme, come con Isabella Rossellini, con cui ho sempre desiderato di condividere un pezzettino della mia vita”.