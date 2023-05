La casa - Il risveglio de male, Alyssa Sutherland e il successo del film: "E pensare che sarebbe dovuto finire su HBO Max"

News Cinema

Alyssa Sutherland, protagonista de La casa - Il Risveglio del male, ha rivelato che il film era stato inizialmente ideato per HBO Max. Al botteghino, l'horror ha incassato oltre 120 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 15.

La casa - Il risveglio del male ha riportato in auge la storica saga slasher horror ideata negli anni '80 da Sam Raimi - che contribuì a trasformare Bruce Campbell in una icona pop. In un'epoca ricettiva ai reboot\remake\sequel - e fortememente nostalgica - il lungometraggio ha conquistato i botteghini di tutto il mondo, incassando oltre 120 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 15. Un risultato straordinario, reso ancora più sconvolgente se si pensa che l'horror era stato inizialmente ideato per la piattaforma streaming HBO Max - come confidato dalla protagonista, Alyssa Sutherland, durante una recente intervista.

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland commenta il successo del film

In un periodo di forte confusione - dovuto alla fusione con Discovery - Warner Bros. aveva inizialmente "deviato" alcuni prodotti verso l'uscita in streaming - l'esempio più eclatante è The Nun 2, secondo capitolo della saga spin-off del Conjuringverse, che adesso sarà al cinema dal 7 settembre. Fra questi progetti, era confluito anche La casa - Il risveglio del male, sequel\reboot della saga anni '80. Per la gioia dei fan, la pellicola ha poi ottenuto un'uscita cinematografica, ottenendo eclatanti risultati al botteghino. A commentare quanto accaduto è stata, come accennato, Alyssa Sutherland, indiscussa protagonista del lungometraggio:

È straordinario. E lo è anche di più se si riflette sul fatto che il film era destinato ad HBO Max. Invece è stato scelto questo percorso. Mi sa che poi molte persone sono anche tornate a vederlo più di una volta ed è una cosa davvero grandiosa.

Lanciata da Il diavolo veste Prada - in cui appare in un piccolo ruolo - Alyssa Sutherland è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alla serie Vikings. Nel corso dell'intervista, l'attrice ha quindi spiegato i motivi che l'hanno spinta a debuttare nel cinema horror:

Non sono una grande fan del cinema horror. Ma ho davvero adorato che il "mostro" fosse una donna. È crudele e psicologicamente orribile, non ho visto spesso donne come queste al cinema, in genere mi pare che le caratteristiche siano più sfumate. Qui invece è più diretta, violenta e psicotica. Per questo ero così emozionata all'idea di partecipare al film. Il mio spirito era "Datemi tutto il trucco prostetico che volete. Non mi interessa. Ho visto di peggio!"

Scritto e diretto da Lee Cronin, La casa - Il risveglio del male vanta la presenza, nel team di produzione, di Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert. Nel cast, oltre ad Alyssa Sutherland, troviamo poi Lily Sullivan e i giovani Morgan Davies, Gabrielle Echols e Nell Fisher. Non resta dunque che scoprire se la saga - tornata ad essere un punto di riferimento per il genere horror - si arricchirà di nuovi capitoli ed altre storie.