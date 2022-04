La bimba dal cappotto rosso di Schindler's List ha 32 anni e aiuta i rifugiati ucraini al confine con la Polonia

News Cinema

Oliwia Dabrowska, che a tre anni è stata la bambina con il cappottino rosso del film di Steven Spielberg Schindler's List, è adesso una donna di 32 anni e tramite Instagram ha mostrato come sta aiutando i rifugiati ucraini al confine con la Polonia.

Chi ha visto Schindler's List, e anche chi non lo ha visto, non dimenticherà mai la bambina dal cappottino rosso del film, che era l'unico elemento colorato di un dramma interamente in bianco e nero. Ebbene, la bimba, che si chiama Oliwia Dabrowska, ha oggi 32 anni ed è impegnata ad aiutare i rifugiati ucraini nei territori di frontiera tra Ucraina e Polonia, il paese dove la donna abita e che le ha dato i natali.

Oliwia Dabrowska come Oskar Schindler

Oliwia Dabrowska, che all'epoca del film di Steven Spielberg aveva solo tre anni, si sta dunque dimostrando buona e magnanima proprio come Oscar Schindler, limprenditore tedesco che salvò più di 1000 ebrei dallo sterminio nazista. Il 9 di marzo Oliwia ha condiviso su Instagram un post con la foto della bimba di Schindler's List con il cappotto non più rosso ma azzurro, vale a dire con il colore dell'Ucraina. Nella didascalia si leggeva: "E’ sempre stata il simbolo della speranza. Lasciate che lo sia ancora".

Nei giorni seguenti la Dabrowska si è recata dunque al confine fra Polonia e Ucraina e tramite i social media ha tentato di sensibilizzare l'opinione pubblica. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto qui al confine." - ha scritto - "Anche il più piccolo contributo ci è di aiuto. Abbiamo bisogno di donazioni sia materiali che finanziarie, va bene anche se ci aiutate di persona venendo qui. La situazione è drammatica (…) l'ho vista con i miei occhi".

Oliwia ha incontrato una madre che stava scappando dalla guerra insieme ai suoi due figli e che aveva bisogno di andare in una città lontana vicino al confine tedesco: "Di solito portiamo i rifugiati nella nostra zona, ma questa volta non potevamo dire no. Volevano disperatamente riprendersi la sorella. Quei bambini… mio Dio, a fatica riesco a trattenere le lacrime".

Sempre sullo stesso post leggiamo: "Non posso dirvi tutto quello che ho visto qui, perché non trovo le parole giuste. Chi non ha visto queste cose, non può immaginare l'incubo che queste persone portano scritto negli occhi".

L'ultimo post di Oliwia risale a due giorni fa. La Dabrowska, sotto a una sua foto di spalle, ha scritto di essere contenta degli aiuti ricevuti. E’ ancora al confine insieme a sua madre e aiuta i soldati ucraini feriti.