La Bella Stagione: in corso le riprese del docufilm di Marco Ponti

News Cinema

Quattro anni dopo Una vita spericolata, Marco Ponti (regista di Santa Maradona) torna dietro la macchina da presa. La Bella stagione è tratto dall'omonimo libro best seller edito da Mondadori, scritto da Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

Quattro settimane di riprese da Genova a Londra per La Bella Stagione, il docufilm diretto da Marco Ponti e scritto insieme a Pierdomenico Baccalario, Shadi Cioffi con Andrea Delmonte, con la produzione creativa di Emanuele Cava, tratto dall'omonimo libro best seller edito da Mondadori, scritto da Gianluca Vialli e Roberto Mancini e con la collaborazione di tutti i campioni della mitica Sampdoria, a cura di Pierdomenico Baccalario e col supporto di Massimo Prosperi e con la collaborazione allo sviluppo creativo di Book on a Tree.



E’ il 1990 e una piccola squadra intraprende un’avventura epica che cambierà la storia del calcio italiano. Il racconto di questa incredibile cavalcata per la vittoria, attraverso le voci dei giocatori che condivideranno le loro emozioni e i loro ricordi e dei giornalisti che di quella stagione sportiva ne hanno scritto e parlato. A completare il racconto una serie di materiali di repertorio inediti ed esclusivi. Un viaggio durato un anno, in cui la mitica Sampdoria del 1990-1991, quella di Gianluca Vialli e di Roberto Mancini, ha deciso di diventare non solo la più forte ma anche la più bella. Un’avventura durata una vita, in cui quel gruppo di amici non si perde mai di vista e si sostiene nei momenti più difficili, fino alla notte magica di Wembley, l’estate del 2021, quella della vittoria agli Europei e di quell’indimenticabile abbraccio in lacrime tra i gemelli del gol.

La Bella Stagione è prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano per Groenlandia con Rai Cinema, con il sostegno della Genova Liguria Film Commission.