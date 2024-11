La Badante: primo ciak a Napoli per la prima commedia di Vincenzo Marra

News Cinema

La Badante segna l'esordio nella regia di una commedia di Vincenzo Marra, che ha appena cominciato a girare a Napoli. Nel cast ci sono Maurizio Casagrande e Giovanni Esposito e la vicenda ruota intorno a un'anziana signora costretta a prendersi una badante.

Vincenzo Marra si cimenta per la prima volta nella commedia con La Badante, di cui sono appena cominciate le riprese a Napoli. Prodotto da Compagnia Leone Cinematografica con Rai Cinema, il film è interpretato da Dalia Frediani, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Angela De Matteo, Rosaria D’Urso, Marini Sabrina Fernando. Da segnalare anche la partecipazione di Antonio Gerardi.

La Badante: la trama del film

Di cosa parla la commedia La Badante? Ecco la sinossi ufficiale del film:

È la storia di Lina, un'anziana napoletana con un'energia instancabile e una vitalità che smentisce la sua età. Lina si tiene sempre attiva: gestisce con entusiasmo un gruppo di signore ultra-cattoliche, si occupa della settantenne sorella Maria, con cui ha un rapporto che segue una dinamica quasi adolescenziale. Continua a rivestire il ruolo di madre nei confronti dei suoi tre figli cinquantenni, mai davvero cresciuti e sempre alle prese con difficoltà economiche, psicologiche e sentimentali. Vedova da molti anni, Lina resiste ai tentativi dei figli di farle accettare l'idea di una casa di riposo. Tra i suoi vicini c'è anche il novantenne Don Eduardo, un anziano corteggiatore che con fantasia e ironia non smette di farle la corte. Ma un malore improvviso manda Lina all'ospedale e lei pur di non andare in una struttura adeguata, accetta l'idea di avere una badante. Amila è una cingalese di circa cinquant’anni che, pur vivendo da tempo a Napoli, non conosce la lingua né le tradizioni culinarie locali. Da quel momento inizierà un rapporto che cambierà la vita delle due donne e degli altri protagonisti della storia.

Vincenzo Marra continua a rinnovarsi

Non è la prima volta che Vincenzo Marra esce dalla sua comfort zone. Il regista ha infatti all'attivo, oltre a diversi documentari, film radicati nella realtà del nostro paese o comunque di denuncia, che si caratterizzano per un rigore anche stilistico e che hanno per protagonisti dei "vinti". La volta buona, che doveva arrivare in sala nel marzo del 2020 ma è stato bloccato dalla pandemia di Covi-19, era un unicum: parlava sì di uomini in difficoltà, ma era più intimo dei lavori precedenti e forse più "partecipato", nonché simile per certi aspetti alla commedia all'italiana, ad esempio nel personaggio di Massimo Ghini, procuratore calcistico in difficoltà che andava in Uruguay a prendere un ragazzino di nome Pablito che era un asso del pallone.

A ben guardare La volta buona raccontava le due grandi passioni di Marra, e cioè il calcio e il Sudamerica, ma era il modo in cui la storia veniva narrata che rendeva il film una novità per colui che lo aveva diretto. Non sappiamo cosa abbia ispirato al regista La Badante, ma lo scopriremo non appena arriverà in sala o magari qualche giorno prima. Di certo, la presenza di Giovanni Esposito e Maurizio Casagrande, che hanno una vis comica straordinaria, è una garanzia di risate di qualità. Oltre alla foto dell'articolo, vi mostriamo delle altre immagini dal set che ci sono appena arrivate.