L'Ultima Vendetta: Liam Neeson sa come farsi rispettare e lo vediamo in una clip in anteprima esclusiva del film

Arriva al cinema il 17 luglio con Vertice360 L'Ultima Vendetta, il nuovo film con Liam Neeson, diretto da Robert Lorenz, già collaboratore di Clint Eastwood. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una scena in italiano.

L'Ultima Vendetta con Liam Neeson sarà nelle nostre sale dal 17 luglio: possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva una clip in italiano dal film di Robert Lorenz, dove il personaggio interpretato da Liam sta cercando di tagliare i ponti con un proprio passato lastricato di morti. Qualcuno però lo riporta a galla: cosa sta succedendo? Qual è la trama di L'ultima vendetta?



L'Ultima Vendetta: Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film con Liam Neeson - HD

L'Ultima Vendetta, di cosa parla il film con Liam Neeson