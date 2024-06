L'ultima vendetta, Liam Neeson nel trailer italiano del thriller

News Cinema

Si ambienta in Irlanda il thriller L'ultima vendetta, dove Liam Neeson è un ex-sicario che si trova contro tre vendicativi terroristi più cattivi di lui. Dirige Robert Lorenz, collaboratore storico di Clint Eastwood. Dal 17 luglio in sala.

Dal 17 luglio sarà in sala L'ultima vendetta con Liam Neeson, diretto da un collaboratore di vecchia data di Clint Eastwood, Robert Lorenz. Vi mostriamo il trailer italiano del thriller ambientato in Irlanda, nello specifico "nella terra dei santi e dei peccatori", come suggerisce il titolo originale del lungometraggio, interpretato anche da Kerry Condon, Ciarán Hinds, Sarah Greene e Jack Gleeson.



L'Ultima Vendetta: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Liam Neeson - HD

L'ultima vendetta, la trama del film con Liam Neeson

Nell'Irlanda degli anni Settanta di L'ultima vendetta, Finbar Murphy (Liam Neeson) si è rifatto una vita nella lontana Glencolmcille, sulla costa: è un ex-sicario ma in paese nessuno conosce la sua vera identità, e ha un passato pesante alle sue spalle. Fortunatamente la guerra civile è lontana, ma la violenza no: la situazione si complica quando arriva Doireann (Kerry Condon) in compagnia di altri due personaggi, decisa a compiere una strage in nome della vendetta. C'è un nesso con l'abuso di cui è stata vittima una bambina? Potrà Finbar tenere nascosti i suoi veri trascorsi... o dovrà imbracciare ancora le armi per difendere la comunità di cui fa parte?

Nonostante sia ormai legato al prossimo remake della Pallottola spuntata, Liam Neeson si mantiene ancora fedele al genere del thriller noir che ha ridefinito la sua carriera a partire dal 2008, con Io vi troverò (Taken). Qui viene diretto da Robert Lorenz: producer storico di Clint Eastwood, suo secondo assistente alla regia in I ponti di Madison County (1995), ha diretto il suo maestro in Di nuovo in gioco (2012), ma ha firmato poco tempo fa un secondo film da regista proprio con Neeson, Un uomo sopra la legge (2021). Terry Loane, coautore del copione di quest'ultimo, ha cofirmato anche la sceneggiatura di quest'altro lavoro. Leggi anche Mongoose, Liam Neeson torna al centro dell'azione come protagonista di un nuovo film