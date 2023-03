L'ultima notte di Amore, una carriera sconvolta: video intervista con Linda Caridi e Francesco Di Leva

News Cinema

Una persona per bene con decenni di carriera sconvolta durante L'ultima notte di Amore. Intorno a lui la moglie e il suo collega che con lui subiranno gli effetti di quell'ultimo turno. Intervista ai coprotagonista Linda Caridi e Francesco Di Leva.

Una persona onesta, circondato da persone oneste. Prime che L'ultima notte di Amore sconvolgesse le loro vite. Un raro esempio di poliziesco senza fronzoli, con una costruzione della tensione abile senza essere frenetica. Il primo film italiano di Andrea Di Stefano è la storia di un poliziotto all'ultimo turno, di fronte a tentazioni e ingenuità, quando molte cose potrebbero andare storte.

In una Milano notturna tagliente come una lama, il thriller ci conduce in una situazione di pericolo in cui verranno coinvolti anche la moglie dell'Amore interpretato da Favino, Linda Caridi, insieme al suo collega preferito e migliore amico, Francesco Di Leva.

Sono proprio loro a raccontarci l'esperienza de L'ultima notte di Amore, questo thriller non consueto nel nostro cinema nel corso di una video intervista da Berlino, dove il film è stato presentato in prima mondiale, mentre è appena uscito nelle sale per Vision Distribution.