L'orto americano: incontro col cast e con quel diavolo affabulatore del regista Pupi Avati

Dopo l'anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Veneizia, è stato presentato alla stampa il cinquantacinquesimo film di Pupi Avatl, L'orto americano, al cinema dal 6 marzo.

Il 6 marzo arriva al cinema con 01 Distribution il nuovo film di Pupi Avati, L'orto americano, opera numero 55 – contando anche i lavori televisivi – del prolifico regista bolognese, che a 86 anni non ha mai perduto l'amore per la vita, per il cinema e la sua voglia di sperimentare. E che, ad un'età in cui molti si metterebbero seduti a rimpiangere i bei tempi andati, è ancora in grado di affrontare la stampa in un'estenuante giornata di interviste il giorno dopo esser tornato da Los Angeles e in procinto di ripartire. Senza contare la vitalità dei suoi racconti e la capacità di dirigere set complicati con risorse minime, rispetto al cinema italiano attuale. L'orto americano rappresenta il suo ritorno ad un cinema di genere che tante soddisfazioni gli ha (e ci ha) dato, ma non è riducibile solo ad un fim horror, visto che come al solito ci sono tantissimi elementi all'interno, molto coerenti con la poetica dell'autore bolognese. Anche se Antonio Avati, il fratello produttore, si lamenta di aver sacrificato le sue aspiraziomi attoriali per aiutare Pupi a realizzare i suoi film, e si attribuisce la responsabilità dei fallimenti ecomici della DueA, il suo contributo è stato fondamentale, soprattutto per quel che riguarda il casting, di cui si occupa personalmente e che in questo caso, ad esempio, è assolutamente perfetto e anche per certe scelte stilistiche, come il bianco e nero di questo film. Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione de L'orto americano, oltre ai produttori e ai distributori, anche gli attori: il giovanissimo e bravissimo protagonista Filippo Scotti (che ha esordito con Paolo Sorrentino e ha trovato ora un nuovo maestro in Avati, accettando di entrare nel progetto in corsa per sostituire un attore indisponibile a pochi giorni dall'inizio delle riprese ed entusiasta dell'esperienza (il regista dichiara di essersi innamorato platonicamente di lui ed è evidente che è un affetto ricambiato), Chiara Caselli, alla sua terza esperienza avatiana, Roberto De Francesco, alla prima, e Armando De Ceccon (perfetti nel ruolo di due fratelli dagli ambigui rapporti, un po' Caino e Abele e un po' dr. Jekyll e Mr Hyde, come li ha definiti De Ceccon), Romano Reggiani (il pubblico ministero), già in Dante, Morena Gentile (interprete di Arianna, sorella della ragazza scomparsa attorno alla quale ruota la vicenda) e Tommaso Avati, figlio del regista, che con il padre ha adattato per lo schermo il romanzo di partenza.

E' difficile, se non impossibile, riassumere in poche righe tutto quello che in un'ora Pupi Avati, da maestro affabulatore qual è, ha detto durante un incontro poco formale e molto interessante, anche se alcuni punti ci sembrano degni di essere sottolineati. Extra film, si è parlato della proposta di Avati di costituire un ministero apposito per il cinema, che h incontrato l'approvazione bipartisan e forse potrebbe prendere la forma più realistica ed efficace di un'agenzia sul modello di quella francese. Perché c'è bisogno di tornare a un sistema meritocratico e virtuoso che non sprechi budget milionari soprattutto in un momento come questo in cui le condizioni economiche del Paese non lo permettono, “perché, sì, adesso sta andando benissimo FolleMente ed è andato altrettanto bene Diamanti, ma sono tantissimi i film italiani, costati anche parecchio, rimasti una settimana al cinema e poi scomparsi". Avati dichiara che l'utilizzo del bianco e nero gli ha dato un nuovo entusiasmo e la sensazione netta della differenza tra la realtà e la sua rappresentazione filmica, i film e il cinema, e ritiene che i registi italiani dovrebbero tornare a modelli del passato, al cinema con cui ci siamo formati e, dove possibile, al genere che viene invece oggi snobbato. Nel caso de L'orto americano il bianco e nero ha poi portato a scelte stilistiche più classiche nelle inquadrature e nella colonna sonora è stata utilizzata una sega, suonata con l'archetto, che rimanda col suo vibrato alle inquietanti musiche del classico di Robert Siodmack La scala a chiocciola. Questo ha detto Avati sul suo rapporto con il cinema di genere,poco frequentato in Italia:

"Il nostro è un ritorno ricorrente al genere, che non abbiamo mai tradito del tutto. Abbiamo aperto delle finestre e fatto incursioni in un cinema più intimo, più autoreferenziale, filosofico e autobiografico, tuttavia senza mai dimenticare che il genere ha fatto forte il cinema italiano negli anni '70 e '80, quando era praticato da gente come Fulci, Bava e Argento ed era esportato in Europa e forse anche in America (come ad esempio il nostro Zeder). Oggi, a parte che questi sono quasi tutti morti, i registi italiani sono diventati genere di se stessi, Sorrentino fa il genere Sorrentino, Amelio fa il genere Amelio, non si degnano e non si abbassano ad affrontare il genere, che è fortemente seducente, è molto divertente da fare, molto più divertente di qualunque altra forma di cinema. E poi ci si augura che piaccia anche a generazioni che non sono la propria, come oggi ho riscontrato con alcune giornaliste molto giovani che avevano amato il film, quindi diventa anche una possibilità di interloquire con generazioni che non sono le nostre".

Filippo Scotti racconta come è entrato nel film e come è stato accolto, spiegando attraverso la sua esperienza come gli attori sono valorizzati dal regista e gli si affezionano: "Ho saputo dell'esistenza di questa sceneggiatura e di questa storia dieci giorni prima dell'inizio delle riprese e quindi ho avuto modo di rapportarmi alla storia e in qualche modo intravedere un po' quello che è lo stile di Pupi Avati e poi mi sono trovato a conoscerli, perché ho incontrato Pupi e Antonio nel loro ufficio e ho scoperto che c'era un altro mondo, un nuovo mondo da scoprire e devo dire è stato un po' scioccante ma in modo positivo perché io - e lo dico nella maniera più libera possibile - non è che pensassi effettivamente di fare il film, ero dubbioso, mancava poco, ma seguendo un po' di simboli mi sono detto 'va bene, tuffiamoci in questa avventura' e sono molto contento di averlo fatto. (…) E' stato un incontro molto interessante e un po' “storto”, nella misura in cui storto significa che comunque le cose le facciamo e però le facciamo così col cuore, che quando ci metti il cuore a fare le cose inevitabilmente arriva un'energia che è molto forte. E' stata un'esperienza piena d'amore perché Pupi il primo giorno che mi hai incontrato mi ha detto “guarda, non ti preoccupare, iniziamo tra una settimana e tu devi sentirti amato” e devo dire – e penso di parlare a nome di tutti - che inevitabilmente questo suo amore lo si sente molto durante le riprese, l'abbiamo sentito tutti tanto perché a Pupi ci si affeziona spontaneamente e naturalmente e questa è una cosa bellissima e rara e poi ti permette in qualche modo di lavorare con una tranquillità e una libertà che non è cosa da poco".

Uno dei motivi “avatiani” del film è l'amore a prima vista. Dice il regista: "A volte ad una persona riesce intuire attraverso uno sguardo o una battuta molto sbrigativa e sintetica, come nel film in cui lei chiede la via per raggiungere Ferrara, che quella è la donna della sua vita. Io sono convinto che sia così e che ci sia una donna -o un uomo - della nostra vita e io fortunatamente l'ho incontrata sessant'anni fa. Malgrado una serie di turbolenze che non vi dico, che non si sono ancora concluse, io so che questa persona che ho sposato sessant'anni fa era la donna della mia vita e non potrebbe essere altri che lei e questa è una cosa che noi rifiutiamo, perché egoisticamente è più piacevole a cinquant'anni stare con una fidanzata ventenne o a 60 con una venticinquenne. E' la storia di Dante che vede Beatrice e se ne innamora". Qui Pupi Avati affascina tutti raccontando una storia dei suoi 14 anni, quando andava dietro a una ragazza con cui non aveva nemmeno mai parlato ma che, saputo dal nipote alla morte di lei, ancora lo ricordava, per concludere “il fatto che il ragazzo si innamori di una donna che ha visto una sola volta fa diventare il film, oltre che un thriller gotico, una grande storia d'amore. Quando l'americana che vende le uova gli dice “forse è morta”, lui risponde “ma non per sempre”. Ecco, l'amore ti fa pensare che ci sia qualche cosa che può durare per sempre. Sarà la demenza senile, l'invecchiamento mio, ma io mi sto riconvincendo che esiste il per sempre, che è una cosa che è stata totalmente abolita e invece secondo me è fondamentale per l'esistenza dell'essere umano, quando si arriva alla mia età illudersi che esista il per sempre”.

Tra romanticismo e orrore, con una lucidità mentale da ragazzino, Pupi Avati sa offrirci sempre qualcosa su cui riflettere e del suo cinema abbiamo ancora bisogno. L'orto americano arriva in sala il 6 marzo e noi vi consigliamo di andarlo a vedere, perché non avete idea di quante cose ci sono dentro. E pazienza se in una scena o due dovrete distogliere lo sguardo: la ricompensa arriva a chi sa guardare oltre, mgari anche dare una sbirciatina neell'abisso, sapendo di stare, fortunatamente, dall'altra parte.