L'operazione Chaos e gli omicidi Manson, il trailer del documentario di Errol Morris in arrivo su Netflix

Uno dei maggiori documentaristi contemporanei rilegge una delle pagine più oscure della storia americana del Novecento alla luce di alcune teorie della cospirazione. Ecco trailer e trama di L'operazione Chaos e gli omicidi Manson.

Errol Morris non dovrebbe avere bisogno di troppe presentazioni: americano, classe 1948, è uno dei più grandi documentaristi contemporanei, vincitore dell'Oscar per The Fog of War - La guerra secondo Robert McNamara. Nel corso della sua carriera, Morris ha raccontato di tutto, ma in particolare si è spesso concentrato sulla storia del suo paese e sulle figure chiave di questa storia.

Ora, dopo appunto McNamara, dopo Donald Rumsfeld, dopo Abu Grahib, dopo Steve Bannon, in un nuovo film che sta per debuttare in streaming su Netflix Morris si occupa della figura inquietante e misteriosa di Charles Manson e sulla storia degli efferati omicidi da lui ispirati e perpetrati dai membri della sua "Famiglia", e lo fa in maniera decisamente particolare. Un po' come in Wormwood, miniserie realizzata sempre per Netflix, Morris nel suo nuovo L'operazione Chaos e gli omicidi Manson apre la porta al retroscena e al complottismo che tocca i servizi segreti americani, e, come recita la sinossi ufficiale del film, si appresta a sbrogliare una matassa di cospirazioni che comprendono la CIA, l'LSD, Jack Ruby (l'uomo che uccise Oswald, presunto assassino di JFK), la Manson Family ovviamente, e Vincent Bugliosi (il pubblico ministero che in tribunale si battè per la condanna di Manson e dei suoi), gettando ombre sulla storia ufficiale che riguarda Manson e gli omicidi stessi.

Qui potete vedere il trailer ufficiale di L'operazione Chaos e gli omicidi Manson, che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 7 marzo e che Morris ha realizzato a partire da un libro di Tom O’Neill e Dan Piepenbring intitolato "CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties".