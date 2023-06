L'ombra di Caravaggio - Il biopic con Riccardo Scamarcio in prima visione su Sky

News Cinema

Diretto da Michele Placido, Riccardo Scamarcio riporta sullo schermo il mito di Caravaggio, in un biopic in onda stasera - 19 giugno - in prima visione su Sky. Nel cast, Louis Garrel, Isabelle Huppert e Micaela Ramazzotti.

L'ombra di Caravaggio - biopic sul celebre pittore con Riccardo Scamarcio - ha conquistato pubblico e critica sin dalla presentazione, in anteprima, alla Festa del Cinema di Roma. Dopo il passaggio nelle sale, avvenuto lo scorso novembre, il lungometraggio sarà trasmesso stasera - 19 giugno - in prima visione su Sky Cinema Uno, alle 21:15, e sarà poi disponibile in streaming su Sky e nel catalogo on demand. Scopriamo quindi qualche curiosità sulla trama e sul cast, in cui spicca anche la presenza di Isabelle Huppert, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti.

L'ombra di Caravaggio - Trama e cast del biopic con Riccardo Scamarcio

Diretto da Michele Placido, il biopic si concentra su un momento in particolare della vita di Caravaggio, che permette di ricostruire nel dettaglio la sua intera esistenza, anche attraverso alcuni flashback. La vicenda prende infatti le mosse nel 1610, quando Papa Paolo V decide di verificare se sia possibile graziare il pittore, su cui grava una pesante accusa di omicidio. In fuga ormai da diversi anni, Caravaggio viaggia infatti per tutta l'Italia - fra Roma, Napoli, la Sicilia, giungendo poi anche a Malta - continuando a dipingere e a portare avanti la sua vita tumultuosa e dissoluta, che lo ha reso famoso tanto quanto la sua incredibile arte. A condurre l'indagine, in totale discrezione, sarà un misterioso inquisitore conosciuto come l'Ombra, il cui compito lo porterà ad interrogare tutti coloro che hanno conosciuto l'artista, prima fra tutti Costanza Colonna, nobile protettrice di Michelangelo Merisi. Fra fedele ricostruzione storica - soprattutto per quanto riguarda la messa in scena - e derive autoriali, Placido fa letteralmente rivivere l'arte di Caravaggio sullo schermo, prendendosi poi delle libertà nel racconto della sua morte - sulla quale pesano ancora dubbi ed interrogativi.

A vestire i panni del protagonista è Riccardo Scamarcio, che corona un periodo d'oro con una delle migliori performance della sua carriera. Fra il 2021 e il 2022 l'attore è infatti apparso in ben sette progetti, fra cui spiccano Tre piani di Nanni Moretti, L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni e La scuola cattolica di Stefano Mordini. Prossimamente è atteso nel terzo capitolo della saga su Poirot di e con Kennet Branagh, Assassinio a Venezia (A Haunting in Venice) - al cinema dal 14 settembre - e nel biopic su Modigliani diretto da Johnny Depp - dal titolo Modi -, alle sue prime fasi di sviluppo. Al suo fianco, nei panni dell'Ombra, troviamo un enigmatico Louis Garrel, apparso di recente ne I tre moschettieri - D'Artagnan ed atteso in Jeanne du Barry - La favorita del re, accanto a Johnny Depp, e nella seconda parte dell'epopea tratta dall'opera di Alexandre Dumas, I tre moschettieri - Milady. Completano poi il cast Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni, Carlo Giuseppe Gabardini, Maurizio Donadoni e in piccoli ruoli Moni Ovadia, Alessandro Haber e lo stesso Michele Placido. Scritto da Placido, in collaborazione con Sandro Petraglia e Fidel Signorile, L'ombra di Caravaggio ha vinto un David di Donatello - miglior acconciatore - su quattro candidature, più lo speciale David Giovani. Appuntamento dunque a questa sera, per rivivere sullo schermo il classico dilemma genio\sregolatezza attraverso la vita di uno degli artisti più influenti di tutti i tempi.