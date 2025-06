L'ombra dello scorpione, un film da The Stand di Stephen King, dirige Doug Liman

News Cinema

Dopo i due adattamenti televisivi, arriva una versione cinematografica del celebre romanzo postapocalittico The Stand di Stephen King, in Italia noto anche come "L'ombra dello scorpione". Della regia si occuperà Doug Liman per la Paramount.

Buona la terza? Nel continuo flusso di adattamenti delle opere di Stephen King non sono mancati già due tentativi di trasporre L'ombra dello scorpione - The Stand in forma audiovisiva: dopo due miniserie, della quale l'ultima prodotta solo pochi anni fa, sta per arrivare dalla Paramount Pictures un lungometraggio per le sale, affidato alla regia di Doug Liman e alla produzione di Tyler Thompson, che già si è occupato con Tom Cruise di Barry Seal - Una storia americana. Si attendono notizie su sceneggiatori, cast e tempistiche. Leggi anche Mike Flanagan adatta di nuovo Stephen King: ecco il teaser trailer di The Life of Chuck

