L'Incantevole Creamy festeggia 40 anni al Romics con l'autrice Akemi Takada

Per i 40 anni della sua Incantevole Creamy, mito di una generazione, Akemi Takada sarà tra gli Special Guest della XXXI edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 5 all’8 ottobre.

Ricordate l'anime L'Incantevole Creamy, con un'indimenticabile sigla italiana cantata da Cristina D'Avena? Se la risposta è sì, sarete contenti di sapere che, in occasione dei 40 anni della serie, la sua designer Akemi Takada sarà in Italia come Special Guest della XXXI edizione del Romics, in programma alla Festa di Roma dal 5 all'8 ottobre 2023. L'illustratrice era stata già insignita di un Romics d'Oro nel 2013, per il trentennale del personaggio, e torna ora per celebrare i 40 anni dalla messa in onda giapponese del primo episodio dell'anime.

Il primo luglio del 1983 apparve in Giappone per la prima volta sugli schermi televisivi l'anime Creamy Mami, canale Nippon Television. La protagonista dalla doppia identità Yū / Creamy era ideata graficamente dalla character designer Akemi Tanada, in quell'epoca allo Studio Pierrot, dopo essere passata dalla Tatsunoko Production, forte di una laurea in graphic design nel 1977 presso la Tama Art University. La prima messa in onda italiana dell'Incantevole Creamy avvenne un paio d'anni dopo, dal febbraio al giugno 1985 su Italia 1, come ricorderà benissimo chi in quel periodo aveva un'età compatibile con la fantasia del messaggio: la possibilità di giocare con un'età più adulta, a comando, per essere chi non sarai mai... o non sei ancora, per i più ottimisti.

La bambina Yū Morisawa riceveva per un anno dal folletto PinoPino un medaglione magico, trovandosi accanto due creature (Posi e Nega) a vegliare sul suo utilizzo: Yū scopriva presto che la magia la trasformava in una bellissima sedicenne, per giunta con una voce melodiosa che le apriva la strada al mondo del pop giapponese. Il nome della sua alter ego, "Creamy", era un omaggio affettuoso ai suoi genitori, proprietari di una creperia.

Nella sua carriera, attualmente freelance e oggetto di mostre a lei dedicate in Giappone ma anche negli USA, Akemi Tanada ha partecipato al design di serie animate celebri e seminali come Lamù - La ragazza dello spazio (1981), È quasi magia Johnny (1987), Patlabor (1989).