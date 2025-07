L'Illusione Perfetta - Now You See Me, Now You Don't, il trailer italiano del terzo capitolo della saga "magica"!

News Cinema

Tornano i prestigiatori fuorilegge in L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't, al cinema dal 13 novembre. Ve ne presentiamo il trailer italiano ufficiale, con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Isla Fisher, Dave Franco e il resto della banda.

I prestigiatori fuorilegge più famosi del mondo stanno per tornare in L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't: il film, nelle sale a partire dal 13 novembre, si mostra con il trailer ufficiale in italiano, dove torna in azione la banda composta da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, a dir il vero non proprio coesa nelle prime battute. Nel film, che porta la firma alla regia di Ruben Fleischer, entrano in gioco nuovi personaggi e vecchie conoscenze...



L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't, la trama del terzo capitolo della saga

L'illusione perfetta - Now You See Me, Now You Don't, diretto dal Ruben Fleischer di Venom, è il terzo capitolo di una saga composta da Now You See Me - I maghi del crimine (2013, Louis Leterrier) e Now You See Me 2: I maghi del crimine (2016, Jon M. Chu). Nella storia di questa terza avventura, Danny (Jesse Eisenberg) recluta i tre giovani prestigiatori Charlie, Bosco e June (rispettivamente Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt) per un colpo più difficile del solito: sottrarre a un potente famiglia criminale, capitanata dall'antagonista Veronika Vanderberg (Rosamund Pike) un enorme diamante. In gioco torneranno naturalmente in gioco Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco), Henley (Isla Fisher) e altre vecchie conoscenze come l'ex-mago Thaddeus (Morgan Freeman). Anche in sede di sceneggiatura c'è un cambio di squadra: il copione è stato scritto da Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie e dalla coppia Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool), da un soggetto di Eric Warren Singer (Top Gun Maverick).

Il film, avviato cinque anni fa, è stato girato tra l'estate e l'autunno dell'anno scorso, e il suo titolo originale era stato in realtà già proposto dal regista Jon M. Chu per il secondo capitolo. I due precedenti atti della serie hanno incassato rispettivamente 351.700.000 e 334.900.000 milioni di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di una spesa che non ha mai superato i 120 milioni del budget del secondo film. Leggi anche Now You See Me 3, Dave Franco sogna già altri sequel del franchise