L'horror e l'anime al centro delle proposte presentate da Plaion Pictures a Riccione

News Cinema

Sempre impegnata nella proposte in Europa di cinema d'animazione giapponese, Plaion Pictures ha presentato a Riccione, in occasione di Ciné giornate estive di cinema le nuove uscite dei prossimi mesi.

L'anima di Plaion Pictures conferma anche per il secondo semestre del 2023 una grande attenzione al cinema horror e all'anime, l'animazione giapponese che è da anni il piatto forte della società di distribuzione, presente in Europa, non solo in Italia.

A Riccione, in occasione delle giornate estive di cinema, abbiamo incontrato il country manager, Umberto Bettini, che ci ha parlato delle novità, fra cui l'atteso ritorno di John Woo con Silent Night, protagonista Joel Kinnaman al fianco di Catalina Sandino Moreno.