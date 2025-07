L'Estranea: sono in corso le riprese del thriller di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini

News Cinema

Il giovane regista Paolo Strippoli sta girando il suo quarto film, un thriller psicologico che si intitola L'Estranea e vede protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi.

Mentre aspettiamo l'uscita de La valle dei sorrisi, prevista per il prossimo 17 settembre, apprendiamo che Paolo Strippoli ha in cantiere un altro film, o meglio che ha già cominciato a girarlo. Intitolato L'Estranea, è entrato in lavorazione il 3 giugno e le riprese sono ancora in corso tra Roma e Bari, che poi è la città natale del regista. Si proseguirà fino al 27 luglio.

Paolo Strippoli è autore anche del soggetto e della sceneggiatura del film insieme a Salvatore de Chirico. La fotografia è di Cristiano Di Nicola, il montaggio di Federico Palmerini, le musiche originali di Robin Coudert in arte ROB, i costumi di Susanna Mastronardi e la scenografia di Marcello Di Carlo. Il supervisore VFX è Giuseppe Squillaci.

L'Estranea: il cast e la trama

I protagonisti de L'Estranea sono Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Il film è un intenso thriller psicologico che il regista descrive in questi termini:

L'Estranea è una saga familiare sulla caduta di una famiglia dell’imprenditoria barese, nella quale I Buddenbrook incontrano Faust. È una tragedia pop spietata e viscerale. Ogni essere umano si nutre dell'illusione di poter esercitare un reale controllo sulla propria vita e sul destino. L'Estranea è un’indagine su che cosa - e chi - siamo disposti a sacrificare per mantenere viva questa illusione.

L'Estranea è prodotto da Marina Marzotto e Mattia Oddone per Propaganda Italia con Rai Cinema e Dinamo Film. Il Film è coprodotto da Jean Christophe Raymond per Kazak Productions (FR) e da Joseph Rouschop ed Eva Curia per Tarantula Film (BE). In Italia il film sarà distribuito da 01 Distribution.

Paolo Strippoli in breve

Paolo Strippoli è certamente una delle nuove voci più interessanti del panorama italiano. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo essersi laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all'Università La Sapienza, sempre di Roma. Ha lavorato come assistente alla regia per La Tenerezza di Gianni Amelio, Io sono Tempesta di Daniele Luchetti e Troppa Grazia di Gianni Zanasi. Nel 2019 si è aggiudicato il Premio Solinas per il Miglior Soggetto (per il film L'angelo infelice). Nel 2020 ha diretto con Roberto De Feo il film originale Netflix A Classic Horror Story. La sua opera seconda, intitolata Piove, è uscita nel novembre del 2022. Quanto al già citato La valle dei sorrisi, vede protagonista Michele Riondino nei panni di un insegnante di educazione fisica che viene trasferito in un paese di montagna caratterizzato da un inquietante rituale. Nel cast anche Romana Maggiorana Vergano, Roberto Citran e Paolo Pierobon. Paolo Strippoli ama il cinema di genere e si è mosso, nei suoi 4 anni di carriera registica, tra horror e thriller psicologico.