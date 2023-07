L'Esorcista - Il Credente: Il trailer italiano del sequel di David Gordon Green

News Cinema

Il primo capitolo della trilogia sequel de L'esorcista si mostra nel primo trailer ufficiale, che offre un assaggio delle inquietanti atmosfere ricreate da David Gordon Green. Nel cast, anche l'iconica Ellen Burstyn.

Dopo il rilascio del poster ufficiale la settimana scorsa, Universal Pictures ha condiviso, nelle scorse ore, il trailer ufficiale de L'esorcista: Il credente - disponibile anche in italiano -, primo capitolo della trilogia sequel del cult di William Friedkin. Diretto da David Gordon Green, il lungometraggio sarà nelle sale americane a partire dal 13 ottobre, mentre per il mercato italiano non è stata ancora definita una data d'uscita.

L'esorcista: Il credente: Trama e cast e trailer italiano del film di David Gordon Green

A cinquant'anni di distanza dall'uscita del capolavoro immortale di Friedkin, Gordon Green firma un adattamento contemporaneo dell'horror in cui a prendere il posto della piccola Regan - interpretata da Linda Blair - è Angela - che ha il volto della giovane promessa Lidya Jewett. Come si evince dalla sinossi ufficiale, a lottare per la salvezza di sua figlia questa volta è un padre disperato e solo, che cercherà conforto ed aiuto in Chris MacNeil, a cui presta ancora una volta corpo e voce l'iconica Ellen Burstyn:

Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding ha cresciuto da solo la loro figlia Angela. Ma quando Angela e la sua amica Katherine spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

A vestire i panni della giovane protagonista è, come accennato, Lidya Jewett, già apparsa in alcuni film e serie tv di successo, Grey's Anatomy, Il diritto di contare, Wonder e Black Panther. Ad interpretare Victor Fielding è invece Leslie Odom Jr., candidato all'Oscar per Quella notte a Miami... e conosciuto dal grande pubblico soprattutto per i ruoli in Assassinio sull'Oriente Express e Glass Onion - Knives Out. Completano poi il cast Ann Dowd - la vicina di casa di Victor ed Angela -, Olivia Marcum - Katherine - Jennifer Nettles e Norbert Leo Butz - i genitori di Angela. In veste di consulente è stata poi coinvolta anche Linda Blair. Alla regia troviamo invece David Gordon Green, che torna al genere horror dopo aver ottenuto la consacrazione con la trilogia sequel di Halloween - La notte delle streghe. Il sequel de L'esorcista: Il credente - dal titolo The Exorcist: Deceiver - ha ottenuto nelle scorse ore il "via libera" e sarà nelle sale americane a partire dal 18 aprile 2025. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.