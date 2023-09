L'Empire, ovvero la fantascienza secondo Bruno Dumont: il trailer originale

News Cinema

Uno degli autori europei più apprezzati e bizzarri, Bruno Dumont, ha realizzato un nuovo film su un'invasione aliena. Ecco il trailer originale.

Continua a sorprendere e stupire a 65 anni il regista francese Bruno Dumont coi suoi (pochi) film e con le serie tv. e dopo France, del 2021, torna al cinema con una bizzarra storia di invasioni aliene. Si intitola L'Empire e ne è appena uscito il trailer originale francese. A quanto pare il film era stato invitato a partecipare alla Quinzaine des Réalisateurs dell'ultimo festival di Cannes ma Dumont ha rifiutato, per cui sono immagini assolutamente inedite. Nel cast riconoscerete Camille Cottin e Fabrice Luchini, e ci sono anche Lyna Koudri e Annamaria Vartolomei. Per la cronaca, Adele Haenel ha rifiutato un ruolo nel film perché la sceneggiatura "era piena di battute sulla cancel culture e la violenza sessuale". Insomma, se vi piace il cinema non conformista, L'Empire potrebbe essere proprio quello che fa per voi, ammesso che si riesca a vederlo.

L'Empire: la trama

Anche se non comprendete il francese, al centro de L'Empire ci sono due forze contrastanti provenienti dallo spazio profondo, che scatenano un apocalittico conflitto nell'idilliaca Côte d'Opale nel Nord della Francia, un luogo pittoresco con personaggi piuttosto peculiari. Non mancano effetti speciali, astronavi e spade laser. Insomma, la fantascienza secondo Bruno Dumont, prendere o lasciare.