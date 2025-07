L'Attachement - La tenerezza: ecco il trailer italiano del film con Valeria Bruni Tedeschi

News Cinema

Il film, adattamento di un romanzo di Alice Ferney, sarà al cinema dal 2 ottobre, ma ci saranno proiezioni speciali di Ferragosto nelle sale del circuito The Space. Ecco trailer e trama di L'Attachement - La tenerezza.

La vedremo tra un mese o poco più al Festival di Venezia nei panni di Eleonora Duse nel Duse di Pietro Marcello, che al Lido verrà presentata in Concorso, ma Valeria Bruni Tedeschi sarà prossimamente nei nostri cinema anche con L'Attachement - La tenerezza, il film di Carine Tardieu che proprio a Venezia, lo scorso anno, venne presentato nella sezione Orizzonti.

Adattamento del romanzo "L'Intimité" di Alice Ferney, diventato una sceneggiatura per mano della stessa regista insieme ad Agnès Feuvre e Raphaële Moussafir, il film vanta un cast d’eccezione, in cui al fianco di Valeria Bruni Tedeschi spiccano Pio Marmaï (La scelta di Anne, La vita è una danza, Parigi tutto in una notte, Un anno difficile), Vimala Pons (After Blue, Vincent deve morire, Le beau role), Raphaël Quenard (Chien de la casse, Yannick – la rivincita dello spettatore) e César Botti, al suo debutto cinematografico.

La trama segue Sandra, una cinquantenne indipendente e single per scelta, che si trova improvvisamente a condividere l'intimità del suo vicino di casa, Alex, e dei suoi due bambini. Contro ogni aspettativa, Sandra inizia a legarsi a loro, diventando una figura femminile importante in questa nuova famiglia adottiva. Nasce così un legame speciale, in una commovente storia di affetti incrociati, un'ode alla solidarietà di incredibile delicatezza.

L'Attachement - La tenerezza uscirà nelle sale italiane giovedì 2 ottobre, distribuito da No.Mad Entertainment, ma sarà anche presentato con proiezioni speciali di Ferragosto nelle sale del circuito The Space. La lista completa delle sale che programmeranno il film è al sito www.no-madentertainment.eu/wp/.

