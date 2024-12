L'anno che verrà di BIM Distribuzione

News Cinema

Presentato il listino novità da BIM Distribuzione a Sorrento in occasione delle Giornate di Cinema all'insegna di una selezione accurata dei titoli, in cerca di una proposta italiana e internazionale. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Antonio Medici.

Un marchio storico della distribuzione italiana come BIM ha presentato come tutto il mercato le sue novità per i primi sei mesi del 2025 nel corso delle Giornate di Cinema di Sorrento. La qualità è da sempre la stella polare della società, come conferma anche questa volta, presentando una selezionata ma variegata proposta di cinema italiano e internazionale, che spesso si è fatto valere nei quartieri nobili dei grandi festival. A partire da I'm still here di Walter Salles, in lizza per l'Oscar internazionale e premiato per la sceneggiatura a Venezia, e Nonostante di Valerio Mastandrea.

In questa intervista video l'amministratore delegato, Antonio Medici, parla proprio dell'immediato futuro per BIM distribuzione.