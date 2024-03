L'Anaconda cinese è più grande, più lungo e più affamato: ecco lo spettacolare trailer del remake!

News Cinema

Nel 1997 Jennifer Lopez interpretò il monster movie Anaconda. Ora lo hanno rifatto in Cina e a giudicare dal trailer, il risultato è migliore, anche senza di lei.

Com'è noto, i cinesi amano i monster movies. Spesso li rifanno con pochi soldi ed effetti poco convincenti, ma a volte si impegnano di più. E che dire? A giudicare dal trailer di questo Anaconda, che altri non è che il remake dello scult movie del 1997 con Angelina Jolie (che ebbe ben tre sequel e uno spin-off), stavolta il risultato è decisamente migliore. Regista dell'Anaconda americano era Luis Llosa e oltre alla popstar e attrice comprendeva nel cast Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson e Danny Trejo. Questo è il trailer del remake cinese, che promette più emozioni, violenza e spettacolo da parte del super serpentone acquatico, senza dimenticare l'ironia.

Anaconda: lo spettacolare remake made in China

Anche in America sembra sia in preparazione un nuovo film della serie di Anaconda, ma intanto il remake cinese rielabora l'originale, che vedeva un folle cacciatore prendere in ostaggio una troupe cinematografica e costringerla a seguirlo nella sua caccia al serpente più lungo e letale esistente in natura. Nella versione cinese ci sono anche degli zombi della dinastia Qing, che accentuano un elemento horror fantasy assente dal film americano, Questa la trama, secondo il sito The Arty Dans: "Un gruppo di artisti del circo, in viaggio verso quella che pensano sia la meta della loro prossima esibizione, si trova disperso in una lussureggiante foresta pluviale quando la barca su cui viaggiava viene attaccata e distrutta da un'anaconda, che divora il capitano. I circensi incontrano un feroce bracconiere sulle tracce del serpente, che capisce di avere adesso a disposizione esche a sufficienza per catturarlo. Ma essendo questi artisti del circo, hanno qualche asso nella manica per sopravvivere". Il cast è composto da Terence Yin, Nita Xia, Paul Che, Jiu Kong, Ken Lok, Wang Xing Chen, Wang Gang, Wang Zi Run, Xu Shao Hang e Wu Hao.