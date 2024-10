L'Amore e altre seghe mentali: Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in una commedia scorretta ma pulita

News Cinema

Giampaolo Morelli è il regista e protagonista de L'Amore e altre seghe mentali, che parla di paura d’amare, autoerotismo e amicizia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, che insieme a Morelli ha presentato il film oggi alla stampa.

Abbiamo conosciuto Giampaolo Morelli regista durante il primo lockdown, quando la sua opera d'esordio, 7 ore per farti innamorare, non è arrivata sul grande schermo ma su uno dei colossi dello streaming, perché i cinema, come ben ricordiamo, erano chiusi. Anche il dittico action Falla girare è uscito su piattaforma, e quindi siamo contenti che L'Amore e altre seghe mentali trovi una sua collocazione in sala, perché Morelli non è l'attore passato dall'altra parte della macchina da presa che si affida al direttore della fotografia e non va al di là del campo/controcampo. No, l'Ispettore Coliandro del piccolo schermo sa che il set è una cosa seria così come una sceneggiatura, che nel caso della commedia deve contenere anche il dramma e, se possibile, qualche riflessione. Proprio da questo argomento parte l'incontro stampa del film. Siamo alla Casa del Cinema, seduti intorno a un tavolo nella parte esterna del ristorante, dove le nostre voci sono coperte dal cinguettio quasi assordante dei parrocchetti e dagli autobus che, ragliando, attraversano Villa Borghese.

"Provo sempre a realizzare delle commedie" - spiega Giampaolo Morelli - "che sollevino delle domande o contengano una visione della nostra società. Non mi piace fare la commedia mettendo insieme una serie di gag. Preferisco parlare di cose che mi sembrano fondamentali e raccontare un percorso interiore. In questo film i temi sono diversi, ma i più importanti sono racchiusi nel titolo. L'Amore e altre seghe mentali parla di quando, a causa delle nostre seghe mentali e delle nostre paure, non ci diamo l'opportunità di lanciarci in nuovi incontri, in nuove occasioni. L'amore, poi, è il sentimento più forte che c'è nella vita, ed è quello che ci spinge a metterci in gioco, che ci fa rischiare ma anche crescere. Il film parla inoltre di chiusura, perché il protagonista Guido - che è un uomo ferito, ripiegato su sé stesso e cinico - pratica autoerotismo in modo compulsivo e quindi esclude sistematicamente il prossimo".

Guido, che ha sofferto per amore, affida le sue fantasie sessuali ad un visore, il che significa che si serve della tecnologia. Giampaolo Morelli non demonizza la tecnologia, come già aveva avuto occasione di dire proprio quando ha presentato Falla Girare 2: "Io sono sempre a favore della tecnologia, del progresso. Penso che oggi si viva meglio di ieri e non sono di quelli che dicono: "Prima si stava meglio". Per me è impossibile, non è vero, la società va dove deve andare e credo che la qualità della nostra vita sia migliorata, la tecnologia ci fa anche sentire meno soli, ma è chiaro che va adoperata in un certo modo, perché il rischio è quello di rimanere nella nostra zona di comfort e di non fare il salto, vale a dire abbandonare la nostra parte ferita da una relazione precedente o da una delusione infantile. Guido non si mette più in gioco, ma per fortuna dentro di lui c'è una forza propulsiva che si manifesta quando incontra Giulia, il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta".

Maria Chiara Giannetta è dunque la coprotagonista de L'Amore e altre seghe mentali. Impersona una cameriera goffa e un po’ sexy che sogna di diventare un'esperta manicure. Nel film ha i capelli neri ed è una ragazza dolce e per niente sicura di sé. L'attrice ci parla di lei, o meglio di quando l'ha "incontrata" per la prima volta leggendo la sceneggiatura: "Mi ha chiamato Giampaolo e mi ha raccontato il film. Poi mi è arrivata la sceneggiatura, dove il mio personaggio si esprimeva in romanesco. Mi sono messa a leggere ad alta voce e mi sono accorta che il romanesco, che non è neanche il mio dialetto, dava a Giulia un'impronta che non sentivo mia. Allora ho cominciato a leggere il copione nel mio dialetto (il foggiano ndr) e ho detto: "Giampaolo, senti, ma secondo te possiamo fare un tentativo con il mio dialetto? Lui mi ha risposto: "Certo, fai tu". E quindi alla fine è venuto fuori questo personaggio che, supportato anche dal dialetto, ha dalla sua la leggerezza ed è molto naif. Al contrario di Guido, che è paranoico, Giulia non ha retropensieri ed è talmente viva nel suo modo di essere e di accettare i suoi drammi, che Guido, incontrandola, capisce che deve prendere in mano la sua vita".

Ci sono tante forme d'amore nei film di Giampaolo Morelli, che in 7 ore per farti innamorare aveva percorso la strada della classica commedia romantica, dimostrando che anche la sua Napoli può diventare una cornice magnifica. I due Falla Girare si rifacevano invece agli action americani degli anni '80 e '90, ma c'era anche qualcosa dei film di arti marziali e delle spy story. Questa volta la fonte di ispirazione è un film che tutti amiamo appassionatamente: "La mia prima reference è stato un film da cui sono rimasto folgorato quando ero ragazzo: Clerks di Kevin Smith, con quei suoi dialoghi lunghi e scorretti, e infatti alcuni dialoghi de L'Amore e altre seghe mentali ricordano quel capolavoro del cinema indipendente USA. Alcuni sono stati girati in Super 16, ma queste sono cose di cui mi accorgo solo io, perché amo profondamente il cinema e gli sono tanto riconoscente".

In una precedente intervista Giampaolo Morelli ci ha parlato della sua dislessia e dei problemi che gli ha comportato, e quindi della sua fuga dalla realtà attraverso la settima arte. Oggi ha sentito il bisogno di tornare in argomento: "La dislessia è un problema di cui si è parlato molto poco. Vi assicuro che è un disturbo che può essere distruttivo, può rendere la vita infernale più di quanto possiate immaginare. Io non ho avuto una vita facile e ho vissuto una grande chiusura proprio come Guido. Da ragazzo sono stato molto ripiegato su me stesso e ho avuto una timidezza patologica. A salvarmi è stato il cinema, che mi ha fatto tanta compagnia". Sulla dislessia interviene Maria Chiara Giannetta. È proprio la sua Giulia ne L’Amore e altre seghe mentali ad essere dislessica: "Credo che quello che Giampaolo ha cercato di dire tramite la dislessia è che a volte basta trovare le persone giuste da avere accanto, e quindi persone che credono in te. Bisogna inoltre cercare di allontanare le tossicità e le superficialità di chi ti giudica e critica senza fondamento".

L'amore e altre seghe mentali esce il 17 ottobre distribuito da Adler Entertainment.