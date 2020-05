L'amante inglese, Kristin Scott Thomas: "Non sono la regina di ghiaccio, racconto una donna matura"

News Cinema

Kristin Scott Thomas è la protagonista di L'amante inglese di Catherine Corsini, alla ricerca di ruoli meno freddi e più passionali.

L'amante inglese (2009) di Catherine Corsini vede Kristin Scott-Thomas nei panni di una donna prigioniera di un matrimonio asfissiante: s'innamora ricambiata di un manovale spagnolo (Sergi Lopez), cercando una libertà che non ha mai provato. Kristin Scott-Thomas si mette alla prova con un ruolo diverso dal solito... o per meglio dire diverso dai soliti che le propongono. Vi proponiamo qui di seguito stralci di interviste rilasciate a List Film, Cinemoi French Film, The Guardian e SF Gate.

L'amante inglese, storia di una donna in crisi

Lasciamo che siano la sceneggiatrice e regista Catherine Corsini e Kristin Scott-Thomas a raccontarci qualcosa dei temi toccati da L'amante inglese, attraverso il personaggio della protagonista Suzanne.

CORSINI: E' una storia molto classica, di adulterio, di passione, è la storia di una donna che ha quasi 50 anni ed è pronta a lasciare tutto per un uomo che ha appena incontrato, per vivere un'esperienza appassionata, quasi adolescenziale. [...] Nella maggior parte dei casi sono gli uomini ad abbandonare le mogli per donne più giovani. Volevo fare il contrario, volevo mostrare una donna che si avvicina ai 50 e che lascia sui marito per un uomo che non ha nulla.

SCOTT-THOMAS: Mi piaceva il modo in cui lo voleva raccontare, legando la storia agli abusi e alle difficoltà economiche. Questa donna non può lasciare suo marito perché lui non la lascia andare. [...] Quando lei dice di voler andar via, lui non glielo consente, le taglia i soldi. E mette a rischio la vita dell'uomo con cui sta ora. Mi sembrava interessante raccontare una persona così intrappolata. [...] L'amante inglese è un film sul desiderio, su qualcuno che alle soglie dei cinquant'anni o a metà dei quaranta si sveglia e pensa: "Aspetta un attimo, mi sono persa qualcosa". Succede a un sacco di persone, è quello che bolliamo in modo piuttosto irrispettoso come "crisi di mezza età".

L'amante inglese, finalmente un ruolo meno freddo per Kristin Scott-Thomas

La stessa Kristin Scott-Thomas ha visto nel ruolo di Suzanne la possibilità di liberarsi di un tipo di parte che le viene normalmente proposta, specialmente in film americani e inglesi. Leggiamo cosa ci racconta in merito.

La cultura francese prende l'invecchiamento in modo molto serio. Si parla molto meno dell'età nei paesi anglo-americani. In America, quando arrivi a 35 o 40 anni, è finita. Non so perché. E' come se trovassero l'età un po' imbarazzante. [...]

Non ne posso proprio più di leggere le stesse cose su di me, se leggo ancora "la regina di ghiaccio" riferendosi a me, credo che sbatto la testa al muro. C'è quest'idea che possa essere in un film solo con un bicchiere di champagne in mano, con una casa facoltosa sullo sfondo. [...]

Suzanne è sposata da 20 anni, ha figli, ha esperienza. Secondo me il cinema ha dimenticato che la vita dopo i 40 continua. Diventa più complicata e a parer mio più interessante. Diventi più sicura di ciò che vuoi e ciò che non vuoi. Sono stanca di vedere storie con l'uomo maturo di 65 anni che s'innamora di una bella ragazza di 32. Qui Catherine ha preso una donna matura sui quarant'anni, che s'innamora di un altro uomo maturo, che non è il dio del sesso, è un tizio qualsiasi. [...]

Quando fai un film sul desiderio, come L'amante inglese, aiuta avere intorno tutte le donne che c'erano sul set, perché mi ha dato fiducia, non mi ha fatto sentire minacciata, mi ha dato l'idea di un lavoro di gruppo. Forse non sarebbe stata la stessa cosa con un uomo alla regia, ma a parte quello, il lavoro non cambia.