L'aereo più pazzo del mondo: prima che a Robert Hays il ruolo di Ted Striker era stato proposto a un celebre presentatore

In attesa dell'arrivo del libro di David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker Surely You Can't Be Serious: The True Story of Airplane!, dedicato a L'aereo più pazzo del mondo, vi raccontiamo una buffa storia vera. Il protagonista è un presentatore che era stato chiamato per interpretare il protagonista Ted Striker.

Pochi film sono divertenti come L'aereo più pazzo del mondo, che è una delle più alte espressioni della vis comica del trio Zucker-Abrahams-Zucker. Uscito nel 1980, certamente aveva una sceneggiatura impeccabile, che lo rendeva ritmato e travolgente, ma anche gli attori davano il loro contributo, e senza Leslie Nielsen, ad esempio, non sarebbe stato altrettanto memorabile. Il protagonista della commedia, però, non era il Frank Drebin di Una pallottola spuntata ma Robert Hays, nei panni dell’ex pilota Ted Striker che ha paura di volare ma si immola per amore della sua ragazza. Prima che l'attore venisse scelto, c'era un altro personaggio, adesso famosissimo, che era in lizza per il ruolo: David Letterman!

Il provino disastroso di David Letterman

David Letterman è forse il più famoso conduttore di talk show degli Stati Uniti. Tutti i più importanti personaggi del mondo (o quasi), hanno partecipato al suo The David Letterman Show o a Late Night with David Letterman. Produttore, comico e cabarettista, il presentatore ha avuto, da giovane, velleità attoriali. Purtroppo non era portato per la recitazione. Se lo sappiamo, è grazie al libro "Surely You Can't Be Serious: The True Story of Airplane!", scritto dagli stessi David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker. Ecco cosa scrive l'ultimo a proposito del provino di Letterman:

Non era un attore, ma faceva ridere. E sullo schermo appariva fantastico - come quegli attori protagonisti veramente belli. Ma con David il problema era che l'idea di recitare lo metteva a disagio. Aveva l'impressione che fosse una cosa da fanatici, un po’ come dire un sacco di cretinate. Non faceva per lui.

David Letterman, in un'altra occasione, si è detto contentissimo di non essere stato preso, altrimenti tutti avrebbero riso non con lui o grazie a lui ma DI lui:

Mi piacevano quei ragazzi, e quando ho visto il film, l'ho trovato delizioso, e mi ha fatto molto piacere vederlo sapendo che non ci sarei stato, perché l'avrei rovinato. Magari non avrei rovinato l'intero film, ma la mia visione sarebbe stata irrimediabilmente guastata. Mi sono presentato al provino e ho visto che avevano ricostruito una cabina di pilotaggio in cui avevano messo delle sedie. C'era una sedia per me accanto a un'altra destinata al copilota. Abbiamo fatto la scena una volta, poi mi hanno passato degli appunti, dopodiché abbiamo rifatto la scena due volte, e per tutto il tempo io continuavo a ripetere: "Non so recitare, non so recitare, non so recitare". Alla fine uno di loro è venuto da me dopo il provino e mi ha detto: "Hai ragione, non sai recitare!". È stato tutto così bonario che sono tornato ridendo alla macchina. Non mi sono mai sentito deluso, perché fin dal principio li avevo avvertiti che non ero capace di recitare".

Jerry Zucker, ovviamente, è stato ospite del talk show di David Letterman e lo ha sorpreso con le immagini del suo provino, che hanno scatenato l'ilarità generale. Il conduttore ha mostrato imbarazzo, e Zucker non ha mai capito se il furbo David fosse realmente in difficoltà.

Il libro su L'aereo più pazzo del mondo esce, negli States, il 3 ottobre.