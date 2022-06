L'Accademia del Bene e del Male: ecco il teaser trailer ufficiale del fantasy Netflix

News Cinema

Da una serie di grande successo di libri per giovani lettori, è stato tratto il film Netflix L'accademia del bene e del male, diretto da Paul Feig, di cui è appena uscito un breve trailer.

L'Accademia del bene e del male è una saga fantasy per bambini, scritta da Soman Chainani e pubblicata in 6 volumi. Dalla serie è stato tratto il film omonimo per Netflix, con un cast di nomi celebri per quanto riguarda i personaggi adulti, diretto da Paul Feig. Il teaser trailer del film, che arriverà sulla piattaforma in autunno, è adesso disponibile.

L'Accademia del bene e del male: trama e cast

Protagoniste di L'accademia del bene e del male sono due ragazzine, Sophie e Agatha, due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata, all'interno di Selva Infinita, dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l'equilibrio tra bene e male diventando gli eroi e i villain delle fiabe.

La serie, che contiene tutti i classici elementi della letteratura fantasy per ragazzi, è stata pubblicata con successo anche in Italia da Mondadori. Nel cast del film, le due giovani protagoniste sono interpretate da Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, mentre lo stratosferico cast adulto comprende i nomi di Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne e Ben Kingsley.