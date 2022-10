L'accademia del Bene e del Male, ecco il nuovo trailer con Charlize Theron!

News Cinema

Il film Netflix con Charlize Theron e Kerry Washington, L'accademia del Bene e del Male, tratto dai romanzi di Soman Chainani, si mostra con un nuovo ultimo trailer. Appuntamento su Netflix il 19 ottobre.

Dal 19 ottobre sarà su Netflix l'adattamento sotto forma di lungometraggio di L'accademia del bene e del male, che vede nel cast presenze di rilievo come Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e Ben Kingsley: vi presentiamo il nuovo e ultimo trailer del film che Paul Feig ha tratto dalla saga fantasy di Soman Chainani, edita in Italia da Mondadori a partire dal 2016. Leggi anche Doctor Strange 2, un saluto di Clea dal backstage! [SPOILER]

L'accademia del bene e del male, la trama del film fantasy su Netflix