Kung Fu Panda 4, Jack Black canta Baby One More Time di Britney Spears ed è delirio

Jack Black con i suoi Tenacious D ha ricantato Baby One More Time di Britney Spears per la colonna sonora di Kung Fu Panda 4: ecco il video ufficiale della cover, girato sul red carpet del film, con Awkwafina, Ke Huy Quan e persino Dustin Hoffman!

"Baby One More Time" di Britney Spears, che nel video la cantava con un celebre look lolitesco nel lontanissimo 1998, torna alla ribalta nel modo più assurdo: ne esegue infatti una cover uno scatenato Jack Black con i suoi Tenacious D nella colonna sonora di Kung Fu Panda 4 (precisamente durante i titoli di coda). Se state pensando che sia un'idea bislacca, aspettate di sentire la sua versione. C'è un motivo per cui sta diventando - come si usa dire spesso non a ragion veduta - "virale". Qui sotto trovate il video della canzone, girato sul red carpet da Black (voce originale di Po) e Kyle Gass, coinvolgendo gli altri doppiatori originali, tra cui Ke Huy Quan!





