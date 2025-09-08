KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere

News Cinema

Arden Cho incrocia le dita per un sequel di KPop Demon Hunters e ha già ammesso cosa le piacerebbe affrontare in un prossimo capitolo.

KPop Demon Hunters ha conquistato il mondo intero con un trio dalla doppia identità: popstar alla luce del sole e cacciatrici di demoni nell’oscurità, le tre protagoniste hanno catturato l’interesse su Netflix con un’avventura K-pop che mescola azione fantasy e narrazione emozionante. Nonostante il film d’animazione presenti una storia completa, il pubblico ha chiesto a gran voce la realizzazione di un sequel che, qualora dovesse realizzarsi, potrebbe esplorare varie strade. A detta di Arden Cho, che figura nel cast originale come voce di Rumi, il sequel dovrebbe risolvere assolutamente un mistero in sospeso.

KPop Demon Hunters, Arden Cho desidera che il sequel risolva assolutamente questo mistero

Intervistata da Collider, Arden Cho ha ragionato sul futuro di KPop Demon Hunters e, incrociando le dita sul possibile sequel, ha ammesso cosa le piacerebbe esplorare in un secondo film. Ha confessato che le piacerebbe offrire maggiore spazio al viaggio di Rumi, sottolineando come in realtà ci siano ancora molte domande senza risposta nel mondo del suo personaggio. “Bisognerebbe parlarne con gli autori, Maggie [Kang] e Chris [Appelhans]. Penso che, per quanto mi riguarda, direi solo che spero davvero che riusciremo a scoprire la sua storia. Voglio sapere chi è papà. Voglio sapere cosa è successo alla mamma. Voglio sapere di più su Celine. Voglio sapere tutto”, ha rivelato a Collider.

Tanti, quindi, i misteri irrisolti in KPop Demon Hunters, ma l’attrice di Teen Wolf ha ammesso di essere anche attratta dall’idea di mostrare la crescita di Rumi insieme ai suoi amici dopo gli eventi culminanti del film: “Vorrei tanto vedere anche la sua crescita con Zoey e Mira, perché ora non si vergogna più dei suoi motivi. Adoro quel poster finale con i suoi motivi. Li adoro nella [scena della vasca idromassaggio] quando ha le braccia aperte. Mi piace molto che possiamo vedere quella scena”.