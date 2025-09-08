TGCom24
Home | Cinema | News | KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere
Schede di riferimento
KPop Demon Hunters
Anno: 2025
3,2
KPop Demon Hunters
News Cinema

KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere

Cristina Migliaccio

Arden Cho incrocia le dita per un sequel di KPop Demon Hunters e ha già ammesso cosa le piacerebbe affrontare in un prossimo capitolo.

KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere

KPop Demon Hunters ha conquistato il mondo intero con un trio dalla doppia identità: popstar alla luce del sole e cacciatrici di demoni nell’oscurità, le tre protagoniste hanno catturato l’interesse su Netflix con un’avventura K-pop che mescola azione fantasy e narrazione emozionante. Nonostante il film d’animazione presenti una storia completa, il pubblico ha chiesto a gran voce la realizzazione di un sequel che, qualora dovesse realizzarsi, potrebbe esplorare varie strade. A detta di Arden Cho, che figura nel cast originale come voce di Rumi, il sequel dovrebbe risolvere assolutamente un mistero in sospeso.

KPop Demon Hunters, Arden Cho desidera che il sequel risolva assolutamente questo mistero

Intervistata da Collider, Arden Cho ha ragionato sul futuro di KPop Demon Hunters e, incrociando le dita sul possibile sequel, ha ammesso cosa le piacerebbe esplorare in un secondo film. Ha confessato che le piacerebbe offrire maggiore spazio al viaggio di Rumi, sottolineando come in realtà ci siano ancora molte domande senza risposta nel mondo del suo personaggio. “Bisognerebbe parlarne con gli autori, Maggie [Kang] e Chris [Appelhans]. Penso che, per quanto mi riguarda, direi solo che spero davvero che riusciremo a scoprire la sua storia. Voglio sapere chi è papà. Voglio sapere cosa è successo alla mamma. Voglio sapere di più su Celine. Voglio sapere tutto”, ha rivelato a Collider.

Tanti, quindi, i misteri irrisolti in KPop Demon Hunters, ma l’attrice di Teen Wolf ha ammesso di essere anche attratta dall’idea di mostrare la crescita di Rumi insieme ai suoi amici dopo gli eventi culminanti del film: “Vorrei tanto vedere anche la sua crescita con Zoey e Mira, perché ora non si vergogna più dei suoi motivi. Adoro quel poster finale con i suoi motivi. Li adoro nella [scena della vasca idromassaggio] quando ha le braccia aperte. Mi piace molto che possiamo vedere quella scena”.

Un sequel dovrebbe anche esplorare ancor di più i temi affrontati già nel primo capitolo come l’accettazione da parte di Rumi dei suoi tratti distintivi e come questo abbia trovato riscontro nel pubblico perché parla di qualcosa di universale: “Ancora una volta, questo è qualcosa che ha davvero colto di sorpresa il pubblico, che ha esclamato: 'Oh, wow, anch'io ho degli schemi.' Tutti hanno degli schemi. Non importa che tipo di ansia, vergogna, tristezza o trauma si abbia nella vita, in una certa misura, tutti hanno qualcosa”. Pur non avendo confermato un sequel, Arden Cho ha incrociato le dita come i fan ed è disponibile per Rumi.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
KPop Demon Hunters
Anno: 2025
3,2
KPop Demon Hunters
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera
news Cinema Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera
Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival
intervista Cinema Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival
Odissea di Christopher Nolan, Cillian Murphy è sollevato di non essere nel cast
news Cinema Odissea di Christopher Nolan, Cillian Murphy è sollevato di non essere nel cast
Saturn Return, Will Poulter nel cast del film Netflix con Charles Melton e Rachel Brosnahan
news Cinema Saturn Return, Will Poulter nel cast del film Netflix con Charles Melton e Rachel Brosnahan
Ritorno al futuro: quando Steven Spielberg salvò il film da un titolo orribile...
news Cinema Ritorno al futuro: quando Steven Spielberg salvò il film da un titolo orribile...
40 Secondi: ecco il trailer ufficiale del film che racconta della barbara uccisione di Willy Monteiro
news Cinema 40 Secondi: ecco il trailer ufficiale del film che racconta della barbara uccisione di Willy Monteiro
Stuffed, Harry Melling dopo Harry Potter protagonista di un horror con Jodie Comer
news Cinema Stuffed, Harry Melling dopo Harry Potter protagonista di un horror con Jodie Comer
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Settembre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
World War Z
Saranno famosi
Don't Look at the Demon
Ti guardo
Il Diavolo veste Prada
JL Ranch
Il patto dei lupi
Prima o poi mi sposo
Memento
The Expatriate
Dog Days
Un matrimonio all'inglese
Film stasera in TV