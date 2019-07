Koch Media: da Shaun a Gretel e Hansel, una stagione 2019/2020 all'insegna di horror e animazione

News Cinema

Al Ciné di Riccione, la distribuzione diretta da Umberto Bettini presenta i film dei prossimi mesi.

Una precisa idea di pubblico è quella relativa all'offerta cinematografica dei prossimi mesi di Koch Media. Si va da 3 ai 99 anni di un film come Shaun, vita da pecora: Farmageddon in uscita il 26 settembre (sequel più ambizioso della prima fantastica avventura al cinema di Shaun del 2015), al pubblico più selezionato dell'anime giapponese One Piece: Stampede fino ai temerari fan dell horror, con titoli come Hole - L'abisso e Gretel e Hansel.

Ce ne parla direttamente Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media, durante l'incontro di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione.