Knives Out 2 con Daniel Craig su Netflix e anche al cinema

Secondo una fonte di Variety, Knives Out 2, nuova indagine del Benoit Blanc di Daniel Craig, prodotto da Netflix, avrà anche un'uscita cinematografica. Ma quando?

Stando a Variety, Knives Out 2 con Daniel Craig ancora nei panni dell'investigatore Benoit Blanc, potrebbe essere pubblicato da Netflix nell'autunno di quest'anno, ma la novità è che il film passerà anche nelle sale, presumibilmente con una distribuzione limitata nello stesso periodo, allo scopo principale di farlo partecipare alla stagione dei premi. Una buona notizia per chi aveva amato il primo capitolo. Leggi anche Daniel Craig su Knives Out 2 e il ritorno di Benoit Blanc: "Sono fortunato"

