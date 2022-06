Knives Out 2 - Cena con delitto: Rian Johnson rivela il titolo su Twitter e promette presto grandi novità

News Cinema

Le nuove avventure di Benoit Blanc dopo Cena con delitto - Knives Out arriveranno su Netflix col titolo di Glass Onion. Ad annunciarlo il regista Rian Johnson.

Che belli i titoli dei mystery! Solo a sentirli sei già curioso. E così dopo Cena con delitto - Knives Out, è arrivato anche il titolo del secondo volume delle indagini del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig. Ad annunciarlo è stato il regista Rian Johnson e lo potete leggere qua sopra e nel tweet sotto: Glass Onion - A Knives Out Mystery. Il sequel, che arriverà in futuro su Netflix, mantiene dunque il titolo dell'originale, qua usato come sottotitolo, ad accompagnare una misteriosa "cipolla di vetro" (non c'entra nulla, ma Glass Onion è anche il titolo di una canzone dei Beatles).



Rian Johnson su Glass Onion

A commento del tweet del titolo, Rian Johnson ne scrive un altro:

"Quando ho fatto Knives Out, quello che mi ha elettrizzato nella prospettiva di fare altri mystery con Daniel nel ruolo di Benoit Blanc è stato emulare Christie e fare di ogni film come un libro completamente diverso, con il suo tono, ambizione e ragione di essere e (ta dah) un titolo diverso"

Forse però quello che ci interessa di più è un altro tweet, in cui Johnson annuncia: MUCH MORE TO COME! Ovvero, molto altro in arrivo, il che fa pensare al primo... trailer? Johnson poi si lancia poi in un'interessante disamina dei romanzi di Agatha Christie, che non sono affatto tutti uguali, ma, come scrive:

"Non si trattava solo delle ambientazioni o dei modi di uccidere, ma lei estendeva sempre più la concezione stessa del genere. Nella categoria del whodunit lei ha scritto thriller di spionaggio, horror slasher ante-litteram, cacce a serial killer, storie d'amore gotiche, analisi psicologiche dei personaggi, fascinosi diari di viaggio".

Comunque vi ricordiamo che Glass Onion - A Knives Out Mystery oltre a Daniel Craig ha nel cast Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.

Se volete ricordare il film precedente e rivedere Daniel Craig nel ruolo dell'ineffabile investigatore, potete farlo, noi vi offriamo intanto il trailer.