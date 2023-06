King on Screen: il trailer del documentario sul leggendario scrittore e sui film tratti dai suoi libri

News Cinema

Approvato da Stephen King, esce l'11 agosto in America il documentario King on Screen, che ripercorre le trasposizioni delle sue opere al cinema e in tv. Ecco il trailer.

Dal trailer che vi mostriamo, sembra proprio un bellissimo documentario King on Screen di Daphné Baiwir, che in America uscirà l'11 agosto al cinema e on demand l'8 settembre e che speriamo di vedere prima o poi anche noi da qualche parte. Mancava - e non deve essere stato facile mettere insieme tutte le tessere del puzzle - un film che raccontasse non solo Stephen King, ma soprattutto il suo rapporto coi registi che hanno portato al cinema le sue opere, romanzi o racconti che fossero e di cui molti di loro parlano in questo film. Vediamo meglio dopo il trailer.

King on Screen: un documentario necessario

Nel 1976, Brian de Palma dirige Carrie, il primo romanzo di Stephen King. Da allora, più di 50 registi hanno adattato i libri del maestro dell'orrore, in oltre 80 film e serie tv, facendo di lui l'autore vivente più trasposto sullo schermo. Cosa c'è di così affascinante in lui che i registi non riescono a smettere di adattare i suoi libri? La regista Daphné Baiwir nel documentario King on Screen riunisce i registi che hanno adattato Stephen King per il cinema e la tv, incluso Frank Darabont (Le ali della libertà, Il miglio verde), Tom Holland (The Langoliers), Mick Garris (The Stand, I sonnambuli) e Taylor Hackford (Dolores Claiborne). Un film fatto dai fan e con i fan, con un'ambizione internazionale. Tra gli intervistati, attori e registi, ci sono Mike Flanagan, Vincenzo Natali, Greg Nicotero, Mark L. Lester, Dee Wallace, Tim Curry e James Caan. E noi, ribadiamo, non vediamo l'ora di vederlo!